Cinco unidades prisionais do RN voltam a receber visitas presenciais

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) realizou esta semana a retomada gradual e responsável das visitas dos internos do sistema prisional do Rio Grande do Norte em cinco unidades prisionais.

A medida obedeceu a uma série de protocolos e procedimentos para garantir a segurança e preservação da vida de internos, familiares e servidores, e aconteceu de acordo com o planejado.

As visitas estavam suspensas desde o dia 13 de março em razão da pandemia do novo coronavírus.

​As visitas aconteceram no Centro de Detenção Provisória de Parnamirim Feminino, no Complexo Penal João Chaves Masculino, no Complexo Penal João Chaves Feminino, na Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento e, nesta sexta-feira (4), na Cadeia Pública Nominando Gomes da Silva, em Nova Cruz.

Segundo o secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio Filho, a retomada das visitas é submetida a uma série de medidas sanitárias e de distanciamento elaboradas pelo Comitê de Crise do Covid-19 da SEAP.

As visitas sociais não têm contato físico e está sendo liberado um visitante adulto por preso. O local destinado ao recebimento das visitas respeita a proporção de duas pessoas para cada cinco metros quadrados e não é permitido visitante com idade superior a 60 anos, menores de idade, do grupo de risco, gestante, e que apresente qualquer sintoma relacionado ao Covid-19. Todo espaço é higienizado antes e depois dos procedimentos.

O secretário Pedro Florêncio explicou que a SEAP equipou todas as 17 unidades com álcool 70%, pias com sabão à disposição dos visitantes para a higienização obrigatória das mãos, além de equipamentos para desinfecção, de proteção individual e saneantes.

“O uso de máscara é obrigatório e as visitas têm trinta minutos de duração a partir do encontro do visitante e o interno”, disse o secretário.

Nas visitas realizadas na Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento, em Natal, os visitantes usaram capote e touca para evitar qualquer tipo de contaminação aos pacientes.

Segundo o cronograma da SEAP, nas unidades com mais de 600 presos, as visitas reiniciam entre 23 de setembro e 9 de outubro.

O Comitê divulga semanalmente através do site da SEAP (www.seap.rn.gov.br) a lista e o cronograma das unidades aptas ao recebimento de visitas. As televisitas por meio da Internet estão mantidas.