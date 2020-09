Fotos dos principais personagens da quadrilha do RN que fraudava vestibulares de medicina

Fotos e nomes dos principais personagens da quadrilha do RN que foram divulgados pela reportagem do Fantástico, da Globo, neste domingo, 6. Os golpes eram realizados em várias partes do País a partir de Natal. O custo pelo ingresso fraudulento numa faculdade de medicina chegava a R$ 120 mil.

O Fantástico, da Rede Globo, teve acesso ao relatório final da Policia Civil do município de Assis, interior de São Paulo (sP), mostrando a quadrilha de médicos que fraudavam vestibular de medicina por valores que chegavam a R$ 120 mil.

A reportagem mostra a atuação da quadrilha tinha como base Natal. Seus principais membros eram do Rio Grande do Norte, médicos, inclusive de família renomadas.



A fraude começou a ser descoberta em 2017. Ganhou contornos em 2018, quando os alunos que compraram as vagas começaram a serem expulsos. Em 2019 teve dezenas de prisões. Faltava prender os “pilotos” (quem fazia as provas) e o líder da quadrilha, que aconteceu esta semana. Para os policiais, o fato de ser médicos que fraudavam as provas, pegou todos de surpresa.

A quadrilha quase toda tinha como base a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É de lá que o líder da quadrilha comandava outras frentes para conseguir quem pagasse mais e destinar a pessoa (piloto) para fazer o vestibular no nome dele.

Elenilson Paulo dos Santos, de Natal, é apontado como coordenador geral da quadrilha.

O médico Mateus Mendes, de SP, fez o papel de “piloto” para Valmir Morais Filho ingressar na faculdade de medicina.

Já Rodolfo Alves do Nascimento, que é filho de um promotor em SP, contou com médico Adolfo Araujo Bezerra, de Mossoró, para passar no vestibular de medicina.

O médico Flauber Teixeira Machado, também do Rio Grande do Norte, fez as provas para Marcos Melquiades.

A médica Natali Rosado, irmã de Flauber, também do Rio Grande do Norte, fez as provas para Brenda Dourado, filha de uma advogada.

O médico Kelton Welber Gurgel Nunes também fazia papel de “piloto” na quadrilha.





Universitária Tamires Kelly Macedo Alves, da Paraíba, conta que atuou como “piloto” para pelo menos 15 estudantes ingressarem em faculdade de medicina. O depoimento dela está permitindo a Policia ampliar as investigações.

Para o aluno, o custo para ingressar na faculdade de medicina, não só na cidade de Assis, mas em várias outras, mediante fraude chegava a R$ 120 mil. Os “pilotos” ficavam com cerca de R$ 25 mil.

Esta semana a Justiça decretou que os médicos envolvidos ficasse mais 5 dias presos. Em Mossoró, a ordem de prisão contra Adolfo foi cumprida pelo delegado Luiz Fernando, da Regional de Policia Civil.

Veja mais

Justiça de SP renova ordem de prisão contra médico de Mossoró

A polícia de Assis chegou aos membros da quadrilha verificando as digitais colhidas nas universidades estado por estado, até chegar ao Rio Grande do Norte.



Os médicos e os alunos vão responder por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Já os pais vão responder por estelionato e falsificação de documentos.