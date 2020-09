Empresas de eventos do RN poderão realizar shows em formado “drive-in

A autorização do Governo do Estado foi dada por meio de portaria, publicada na edição de sábado (5) do DOE; As empresa que decidirem por esta modalidade, deverão seguir algumas normas estabelecidas pelo documento, tais como vender ingressos somente online, permitir apenas 4 ocupantes por veículo, vender bebidas e alimentos em formato delivery ou drive-thru, dentre outras; Veja as regras.