Grupo de Rosalba tira Nayara Gadelha e insere Jorge do Rosário

Em convenção realizada na Escola de Artes de Mossoró, foi homologada a chapa majoritária de disputa à Prefeitura de Mossoró, com Rosalba Ciarlini (Progressistas) e Jorge do Rosário (PL), que entra em substituição a Nayara Gadelha. O evento contou com a presença de filiados e a população em geral, que também acompanhou pelas redes sociais a transmissão ao vivo.

A convenção foi aberta pelo presidente estadual do Progressistas, Betinho Rosado. O evento contou com discursos dos pré-candidatos ao cargo de vereador pela legenda. Na sequência, a vice-prefeita Nayara Gadelha, que destacou sua atuação em prol da juventude. “Tivemos o respaldo da prefeita Rosalba Ciarlini para desenvolver ações e projetos voltados à juventude. Implantamos projetos pioneiros, buscamos parcerias, fizemos um trabalho de resgate reconhecido pelos jovens, que orgulho poder falar sobre isso. Sou grata por ter feito esse trabalho e agora sigo apoiando esse projeto e a vinda de Jorge, que tem muito a contribuir”, mencionou.

O presidente municipal do Progressistas, deputado federal Beto Rosado, falou sobre a missão assumida mais uma vez por Rosalba e enfatizou o trabalho da legenda em Mossoró. “São quase 200 pré-candidatos a vereador que acreditam nesse trabalho. Essa missão não é fácil. Mossoró já reconhece seu trabalho, seu empenho, Rosalba. Uma cidade pujante, que tem desenvolvimento. Porque tem a administração dessa mulher de coragem, de fibra”, mostrou o deputado.

Jorge do Rosário (PL) foi confirmado como candidato a vice-prefeito, citando a geração de emprego e renda e como Mossoró agora segue no caminho do desenvolvimento com a reorganização administrativa feita por Rosalba. “Sabemos que o desenvolvimento da cidade passa pela geração de emprego e oportunidades. Mossoró enfrentou grandes dificuldades e hoje pode dizer que está com plena capacidade de ampliar oportunidades e se desenvolver ainda mais. Rosalba teve papel determinante nesse trabalho. Estou aqui para ajudar o meu povo. Com a lembrança da trajetória do meu pai, com histórico de trabalho e dedicação”, mencionou.

Em discurso emocionado, Rosalba Ciarlini fez um retrospecto do quarto mandato à frente da Prefeitura de Mossoró. A atual prefeita da cidade se disse tranquila por tantas conquistas e agora segue para fazer o melhor mandato da sua vida. “Esse será o melhor mandato da minha vida. Tenho certeza disso. Todos sabem como encontrei a Prefeitura de Mossoró. Hoje posso ver muitas realizações com obras e melhorias concluídas, mas a minha maior realização é ter devolvido à credibilidade a Mossoró. Ter dotado Mossoró de capacidade para se desenvolver. Mossoró hoje tem crédito, pode fazer investimentos. Queremos ver o crescimento ainda maior da minha cidade, o potencial dos mossoroense ainda mais em destaque. Essa é a Mossoró que eu acredito”, finalizou.

A convenção deliberou sobre a coligação partidária para eleição majoritária e discussão, aprovação e nome da coligação. O evento definiu os candidatos a vereador, sorteios dos números e nomes que utilizarão nas urnas, entre outras deliberações.

A chapa majoritária foi confirmada com os partidos Progressistas, PL, PSC, PDT, MDB, PSDB, Cidadania e Republicanos.