"Ouvimos a população" diz Claudia Regina sobre Dr. Daniel para vice

Para a pré-candidata Cláudia Regina, a chapa com Dr. Daniel representa o fortalecimento de um projeto pautado no cuidado com Mossoró.

Dr. Daniel (PSL) será o vice na chapa com Cláudia Regina (DEM) para a Prefeitura de Mossoró. O nome foi confirmado depois de seguidas reuniões para alinhar uma agenda programática que seja capaz de implantar um projeto plural e colaborativo em prol da cidade.

Os dois partidos irão homologar a chapa na segunda-feira, dia 14. Pela manhã, às 9h, o PSL promove sua convenção na Quadra do Gurilândia, Bairro 12 Anos. Já a convenção do DEM acontece à tarde, às 15h, na Escola Municipal Raimundo Fernandes, localizada na Rua 6 de Janeiro, nº 1467-A, no Bairro Santo Antônio.

Para a pré-candidata Cláudia Regina, a chapa com Dr. Daniel representa o fortalecimento de um projeto pautado no cuidado com Mossoró. “Conversamos com lideranças e ouvimos a população para construir um projeto que represente os anseios da nossa cidade. Não tenho dúvidas de que Mossoró abraça nosso nome. Vamos seguir uma agenda programática pautada em soluções para a população, que, de forma tão ativa, tem participado com a gente dessa caminhada”, comenta Cláudia Regina.