Caso Valéria: assassinato da universitária completa quatro anos sem solução

Valéria Patrícia desapareceu em um domingo, 11 de setembro de 2016. No dia 15 do mesmo mês o corpo dela foi encontrado em um matagal, morta com um tiro na cabeça. Quatro anos depois a pergunta que segue na cabeça da população é: Quem matou Valéria? Caso da jovem encontra-se arquivado no momento.