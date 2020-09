Saiba como cuidar dos cabelos em casa

A pandemia causada pelo novo Coronavírus fez com que os hábitos de muitas pessoas mudassem, e com o fechamento do comércio e de diversos setores foi necessário estabelecer novas rotinas.

Na maioria das cidades os salões de cabeleireiro ficaram indisponíveis por um bom tempo e foi então preciso que homens e mulheres passassem a cuidar dos seus cabelos em casa.

Devido a isso, os e-commerces de beleza e saúde tiveram as suas vendas aumentadas nesse período. O que mostra que os cuidados com a aparência não ficaram de lado na quarentena.

É muito possível deixar os fios bonitos e bem cuidados em casa e se você deseja continuar com esses hábitos mesmo com os salões de cabeleireiros abertos confira o que dizem os especialistas.





O cuidado começa com a lavagem

A lavagem correta dos cabelos é o primeiro passo para tê-los bonitos e bem cuidados, de acordo com os cabeleireiros. Para realizá-la da maneira certa é necessário prestar atenção em diversos detalhes, a começar pela temperatura do chuveiro.

Usar uma água muito quente durante o banho pode predispor ao surgimento de frizz, desbotar a tintura e ressecar os fios. Por isso, o mais indicado é dar preferência a temperaturas frias ou mornas.

O uso de produtos de qualidade para lavar o cabelo também faz toda a diferença e para ter resultados ainda melhores pode-se investir nos profissionais, que costumam ser mais potentes e completos.

Como a limpeza dos fios começa com o shampoo, saiba que os shampoos profissionais são produzidos com ingredientes de alta tecnologia e conseguem eliminar impurezas e ainda tratar os cabelos.

O mesmo acontece com os condicionadores e máscaras de hidratação. As versões para uso profissional desses produtos são mais avançadas em tecnologia e ativos do que as de uso doméstico. Por isso, o seu resultado é superior.

Durante a lavagem lembre-se de esfregar com cuidado os cabelos e enxaguar bem, retirando qualquer excesso de produto que tenha ficado nos fios. Além disso, sempre respeite o tempo de ação do condicionador ou máscara para conseguir o efeito desejado.

Depois de lavar o cabelo sempre o seque com uma toalha de algodão que impede o frizz.





Após a lavagem

Os cuidados com os cabelos também devem continuar após a lavagem. Todos os especialistas recomendam o uso de um protetor térmico sempre antes de expor os fios ao calor do secador ou da prancha e babyliss.

Esse produto cria uma camada protetora nos cabelos e impede que as altas temperaturas os danifiquem. Já depois de estar com os fios secos pode-se apostar no uso de um leave-in que serve para a finalização.

Durante a escovação utilize uma escova que seja delicada e não quebre os fios. Faça isso com calma e se o cabelo for longo o divida em partes.

Por fim, mantenha sempre uma rotina de hidratação e, se possível, crie um cronograma capilar intercalando o uso de produtos hidratantes, nutritivos e reconstrutores a cada lavagem.