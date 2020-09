DER/RN inicia manutenção da RN-016, via que interliga Assú a Carnaubais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER-RN) inicia nesta segunda-feira (21) os serviços de manutenção da RN-016, via que interliga o município de Assú ao de Carnaubais.

A ação faz parte do Programa de Conservação de Rodovias Estaduais 2020, lançado pelo Governo do Estado no mês de julho.

O diretor-geral do DER-RN, Manoel Marques, esclarece que o fornecimento de asfalto já foi regularizado e as frentes de trabalho na rodovia estão sendo ampliadas.

Os reparos serão realizados em toda a extensão da rodovia, onde haja trechos danificados, inclusive no perímetro urbano, no centro da cidade de Assu.

Além da RN-016, as equipes do DER-RN estão executando serviços na RN-233, que dá acesso ao Médio e Alto Oeste, com correções de “borrachudos” (imperfeições no asfalto) e substituição de material de base.

Equipes também estão atuando na RN-117 (Mossoró-Governador Dix-sept Rosado). Também foram realizados reparos na RN-404, que leva às praias da Costa Branca.

Essas rodovias estão sob a jurisdição do 10º Distrito Rodoviário de Mossoró e são de fundamental importância para os municípios da microrregião do Vale do Açu, da mesorregião do Oeste Potiguar e do Polo Costa Branca.

O Programa de Conservação de Estradas Estaduais vai recuperar a malha viária do Rio Grande do Norte em todos os distritos rodoviários.

De acordo com o diretor-geral do DER-RN, a previsão é que os serviços sejam concluídos na primeira quinzena de novembro. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 17 milhões.