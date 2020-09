Grupo Guararapes abre seleção para contratação de 1.369 pessoa no RN

O Presidente do grupo Guararapes, do qual fazem parte as lojas Riachuelo, o empresário Flávio Rocha anunciou nesta semana a criação de 1.639 vagas de trabalho no Rio Grande do Norte, já a partir de outubro.

A declaração foi feita durante o evento de lançamento de um programa do governo do estado para fomentar a retomada econômica do estado.

Veja mais:

Governo lança programa de incentivo ao crescimento da economia do RN





De acordo com a empresa, as oportunidades serão prioritariamente nas áreas operacionais, mas existem oportunidades em diversos níveis da empresa.



Ainda segundo a empresa, são esperados dos candidatos "conhecimento técnico nas funções disponíveis, capacidade de trabalhar em time, flexibilidade, organização e inclinação pela entrega com qualidade".

Serão analisados candidatos inscritos em uma plataforma que tem parceria com as empresas do grupo ou por indicação dos próprios colaboradores das fábricas de confecção e das lojas.

Os interessados podem se inscrever AQUI.

Conforme a empresa, o processo de seleção terá as seguintes fases: inscrição na plataforma; triagem; teste on line ou prático presencial, de acordo com o cargo; entrevista on-line; exames de saúde; entrega de documentos e a admissão propriamente dita. A maior parte do processo será feita de forma virtual.

Na plataforma de recrutamento, o candidato deve procurar as vagas relativas à "Guararapes confecções S.A".