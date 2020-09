Equipe do HRTM realiza nova captação de órgãos para transplante

Nesta quinta-feira (24) mais uma captação de órgãos para transplante foi realizada no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró.

Essa foi a vigésima quarta captação registrada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do hospital e a segunda deste ano.

Os órgãos foram doados por um paciente, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que teve morte cerebral constatada por exames específicos, como informou Telma Ariana Belém, assistente social da CIHDOTT/HRTM, que acompanhou todo o processo.

Foram captados o fígado e as córneas, sendo o primeiro levado para um procedimento de transplante no hospital São Luiz, em Fortaleza, no Ceará, e as córneas para um paciente de Natal.

A equipe da CIHDOTTI do Tarcísio Maia e servidores do hospital prestaram homenagem ao doador e seus familiares. A família foi aplaudida no chamado “Corredor de Honra”, pelo gesto de solidariedade e amor ao próximo.

Veja mais:

Doação de órgãos: número de doações ainda é muito baixo em Mossoró





NORMAS DE SEGURANÇA

A captação seguiu todas as normas de segurança exigidas neste período de pandemia da Covid-19, elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde (MS), como também pelo protocolo de morte encefálica e autorização da família, após entrevista realizada por membros da CIHDOTT.

Telma Belém informou, ainda, que a equipe da CIHDOTTI, apesar do contexto pandêmico vivenciado, continua atuante, e neste mês de setembro, no qual se comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos – 27 de setembro -, vem chamando a atenção da comunidade para a importância da doação de órgãos, que pode salvar muitas vidas.