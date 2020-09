Candidato a prefeito de Antônio Martins está desaparecido há dois dias. A família de João Venâncio, de 72 anos, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, não tem notícias dele desde esta quarta-feira (23). De acordo com informações de uma sobrinha, João seguia para a cidade de Pau dos Ferros, onde resolveria questões relativas a candidatura, quando desapareceu. O carro dele foi encontrado abandonado, na BR-405.

João Venâncio, de 72 anos, candidato a prefeito da cidade de Antônio Martins, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, está desaparecido desde esta quarta-feira (23).

De acordo com informações de uma sobrinha dele, João seguia viagem para a cidade de Pau dos Ferros, onde resolveria questões relacionada a candidatura. Desde então, a família não soube mais notícias dele.

O carro do candidato foi encontrado nesta quinta-feira (24), abandonado na BR-226, entre as cidades Antônio Martins e Pau dos Ferros, próximo à entrada para Martins.

A família está desesperada, visto que não sabem com o que podem estar lidando. Pedem que qualquer pessoa que tenha notícias de João Venâncio entre em contato com a família ou informe às autoridades.

João Venâncio já foi vereador do município há uns ano e concorre nas eleições deste ano pelo Partido dos Trabalhadores. De acordo com a família, ele é uma pessoa tranquila e não tem registros de inimizades na região.