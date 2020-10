Em campanha, Rosalba fala sobre reforma de UBS e praça do Belo Horizonte

A candidata a reeleição, juntamente com o candidato a vice-prefeito, Jorge do Rosário, participaram do lançamento da candidatura a vereador de Naldo Feitosa (PSC), na noite desta terça-feira (29); Na ocasião, Rosalba lembrou as melhorias feitas no bairro ao longo dos primeiros mandatos à frente da prefeitura.