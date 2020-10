Allyson diz que a população que ver uma transformação para melhor em Mossoró

O candidato a prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (Solidariedade) realizou Caminhada da Mudança nesta terça-feira (29), nos bairros Barrocas, Santa Delmira e Abolição IV.

Pela manhã, Allyson esteve no Barrocas, onde foi recebido pela população com entusiasmo. O candidato caminhou pelas ruas do bairro e apresentou suas propostas de governo.

O mesmo aconteceu durante a tarde nos bairros Santa Delmira e Abolição IV. "Por onde andamos é o mesmo sentimento. Há na população de Mossoró uma vontade imensa de mudança, de transformar Mossoró numa cidade melhor, desenvolvida, com saúde de qualidade, educação, segurança. Nós estamos preparados para fazer essa gestão", afirmou Allyson.