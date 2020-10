Confira como foi a primeira semana de campanha dos candidatos a prefeito em Mossoró-RN

Isolda quer reforçar a segurança dos bairros com postos de saúde, Allyson Bezerra falou em zerar fila por cirurgias, Claudia Regina quer o retorno das BICs e a prefeita Rosalba defende a continuidade do seu governo.

Confira as principais declarações dos candidatos a prefeito pelas ruas de Mossoró nesta primeira semana de campanha. Isolda quer reforçar a segurança dos bairros com postos de saúde, Allyson Bezerra falou em zerar fila por cirurgias, Claudia Regina quer o retorno das BICs e a prefeita Rosalba defende a continuidade do seu governo.



Com pouco ou nenhum recurso, o candidato do PSOL, Ronaldo Garcia, ainda está organizando sua campanha, o mesmo com relação a candidata do PDT, Irmã Ceição.





Isolda defende revitalizar mercados públicos e reabertura de postos policiais





A candidata Isolda Dantas, do PT, acompanhada do candidato a vice-prefeito Gutemberg Dias, do PC do B, caminhou pelos mercados públicos, bairros, comércio, conversou com empresários e com o setor sindical nesta primeira semana de campanha.

Isolda concentrou seu trabalho em conversar com o cidadão olhando nos olhos. Ouviu e falou. Recebeu o caminho daqueles que acreditam numa mudança de gestão, que traga verdadeiramente benefícios, nos serviços essenciais como saúde, segurança e educação.

O início dos trabalhos nas ruas foi com um ato em memória das vítimas da covid19. Defendeu a revitalização dos mercados públicos de Mossoró e também falou que os bairros precisam voltar a ter posto policial, para melhorar a segurança do cidadão.

“Em diversos municípios os mercados públicos são pontos turísticos atrativos e em Mossoró isso também é possível. Basta um investimento. É preciso reavivar os nossos mercados para um fortalecimento da economia e turismo local”, diz Isolda Dantas.





Rosalba fala da “importância de seguir o rumo do desenvolvimento”





A candidata Rosalba Ciarlini (Progressistas), ao lado do vice Jorge do Rosário (PL), participou de reuniões, visitas às empresas e caminhadas nos bairros Teimosos, Belo Horizonte e Santo Antônio e defendeu a continuidade de sua gestão.

A candidata esteve em diversos segmentos comerciais e da construção civil. Em canteiros de obras de empresas, a candidata à reeleição citou o trabalho de reorganização administrativa e a retomada das obras em diversas regiões da cidade.

Rosalba disse que o trabalho executado pela atual gestão aqueceu o setor da construção civil, com incremento na geração de emprego e renda. “Estamos mostrando a população a importância de seguir no rumo do desenvolvimento”, diz.

Neste sábado, 03, por volta das 20 horas, fez o lançamento da candidatura com a realização de um drive-in na extensão do Corredor Cultural. O evento será o primeiro no formato, com o público em carros acompanhando o lançamento.

A ideia é evitar aglomeração no período de pandemia. “Mesmo assim, estamos sempre reforçando que em todos os momentos as pessoas devem estar de máscara, mantendo os cuidados. A pandemia não acabou, precisamos redobrar a atenção”, ressalta a candidata.





Irmã Ceição não fala em projetos para Mossoró na primeira semana





A candidata Irmã Ceição, do PDT, e Nuhara, do PMN, iniciou a campanha com reuniões com representantes do Governo Bolsonaro em Natal e também com seguimentos evangélicos. Em Mossoró, gravou programas eleitorais para a TV e Rádio, fez caminhadas nos bairros.

A candidata não divulgou através de sua assessoria os principais projetos para Mossoró nesta primeira semana de trabalho. Neste domingo, está fazendo caminhada entre os bairros Bom Jardim e Barrocas, precisamente nas ruas Emílio Castelar, Orlando Dantas e Marechal Hermes.





“Socialismo é a única ideologia que pretende colocar o povo no poder”, diz Ronaldo





O Professor Ronaldo Garcia e a poetisa Yasmin Dias, do PSOL, têm liderado uma campanha totalmente sem recursos financeiros. Os dois não receberam ainda o Fundo Partidário e não tem qualquer doador ou investidor externo. Sendo assim, estão na rua com uma campanha que sequer tem material gráfico para distribuir aos possíveis eleitores.

Nos primeiros dias de campanha, Ronaldo fez tratamento de saúde. Pedalando, Yasmin fez visitas e conversou com eleitores. Yasmin disse que as pessoas se mostram surpresas quando são abordadas por candidatos desconhecidos e que não têm panfletos ou adesivos.

“Eu sou uma pessoa que não tem emprego ou qualquer recurso externo para fazer a campanha. Isso até me colocou na dúvida se eu iria mesmo me candidatar, porque poderia ter muito julgamento externo, muito estereótipo. Mas tem sido justamente o contrário. Eu explico as pessoas que o meu posicionamento é de mostrar que a política é um espaço para todos nós que não temos grandes recursos disponíveis. Paro para conversar com cada uma isso e as pessoas saem eufóricas e esperançosas, prometendo até mesmo fazer campanha para nós”, disse a candidata à vice-prefeita Yasmin Dias.

De volta a Mossoró, Ronaldo Garcia participou de protesto em praça pública contra os assassinatos de jovens em Mossoró. Ele declarou: “Se a nossa educação fosse emancipatória, participativa e popular todo trabalhador explorado entenderia que o socialismo é a única ideologia que pretende colocar o povo no poder. É muito importante pontuarmos sempre isso, mas o que tem cativado as pessoas é mostrar que só através de trabalhadores como nós é que conseguimos fazer uma gestão para o povo”, declarou o professor Ronaldo Garcia.

O nosso projeto é grandioso e cada olhar sincero de esperança vale muito mais do que um comício inteiro de comissionados sem identificação nenhuma com qualquer causa”, disse Yasmin Dias.





Claudia Regina defende a reabertura das BICs nos bairros de Mossoró-RN





A primeira semana de campanha da coligação Juntos Por Mossoró foi marcada pelo lançamento das “Casas 25” em diversos bairros da cidade de Mossoró. Cláudia Regina e Dr. Daniel Sampaio já percorreram ruas dos bairros Paredões, Santo Antônio, Belo Horizonte, Alto da Conceição, Boa Vista, Barrocas, Abolição e Centro para visitar apoiadores, conversar com moradores e apresentar as propostas de gestão.

“Não temos grandes estruturas de campanha, mesmo assim estamos chegando na casa das pessoas para conversar sobre nossa proposta de governo para Mossoró. A Casa 25 é uma ação de calçada, com a qual eu quero ouvir dos moradores os problemas na sua rua, na sua comunidade e, assim, podermos construir juntos as soluções para melhorar a vida das pessoas”, explicou Cláudia Regina durante visita à rua João Victor de Oliveira, no Belo Horizonte.

Nesses sete primeiros dias de campanha, Cláudia Regina já apresentou propostas na área da segurança, como a retomada do funcionamento da Base Integrada Cidadã – BIC, projeto da sua gestão em 2013, mas abandonado pelas gestões seguintes; na saúde, vem destacando a agilidade nos atendimentos e redução das filas, a ininterrupção na distribuição dos medicamentos e um acompanhamento mais direto da Prefeitura na garantia dos serviços.

Em cada nova Casa 25, Cláudia Regina vem reiterando seu compromisso com uma gestão transparente, participativa e voltada ao cuidado com as pessoas. “Política é um mecanismo de transformação social. Nenhuma mudança será verdadeiramente eficaz se não for construída a partir da escuta dos problemas, do sentar à mesa com quem pode contribuir e, o mais importante, arregaçar as mangas e trabalhar para entregar à população o que é dela por direito”.

Durante esta primeira semana de campanha, Claudia Regina recebeu a notícia do pedido de impugnação de seu nome para sair candidata prefeita de Mossoró. O pedido foi feito pelo Ministério Público Eleitoral, com base na informação de que até 7 de outubro tecnicamente ela está inelegível. Entretanto, existe decisão recente do TSE de que ela pode sair candidata a prefeita, porque as eleições serão realizadas no dia 15 de novembro.





“Tenho a experiência de morar numa casa de taipa emprestada, diz Allyson Bezerra





Nesta primeira semana de corrida pelo voto pelas ruas de Mossoró, o candidato Allyson Bezerra, do Solidariedade, e Fernandinho das Padarias, do PSD, estiveram nos mercados públicos, no comércio, nos bairros e na zona rural.

Assumiram compromisso de que, se eleitos, vão fazer mutirão de saúde e zera fila por cirurgias eletivas, que tem sido massacrante para a população nos últimos 4 anos, especialmente para quem precisa de procedimentos ortopédicos e ginecológicos.

"Vamos fazer o Mutirão da Saúde para zerar em seis meses a fila das cirurgias eletivas na cidade de Mossoró. É compromisso meu. Nós sabemos como fazer. É compromisso de mudar! Hoje pra se fazer cirurgia passam meses, anos e não conseguem. Mudar porque pra se conseguir uma consulta tem que ir pra UBS de madrugada", afirmou o candidato.

Respondeu às críticas de seus adversários, de que é um “menino”, sem experiência dizendo:

"Não aceito ninguém falar da minha juventude. Eu sou jovem, sou filho de José e Maria, mas tenho a experiência que eles não têm. Tenho a experiência de morar numa casa de taipa emprestada. Quando me atacam usando a minha idade, eles estão atacando nesse momento tantos jovens que estão nas periferias, que têm sonhos", declarou ele.

"Eu nunca tive nada em berço de ouro, tive que lutar com força e determinação para chegar até aqui. Podem ter certeza: estou com muita vontade e coragem para fazer com que a partir de 2021 todo jovem que queira ser grande tenha oportunidade e não privilégios, que só os filhos deles recebem", finalizou Allyson, que é engenheiro e servidor público federal.

Passando pelo Conjunto Vingt Rosado, Allyson Bezerra recebeu o apoio do candidato a vereador Euclides Vieira da Silva, o Kidy Cabelos, do DEM. "Eu vim pra cá porque eu senti que ao lado de Allyson é a verdadeira mudança que Mossoró precisa e o resto é mimimi", afirmou Kidy Cabelos, passando a abraçar a proposta de gestão de Allyson Bezerra.