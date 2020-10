O candidato a Prefeito de Mossoró Professor Ronaldo Garcia iniciou nesta terça-feira (6) uma campanha que vai priorizar a exposição de cartolinas em sinais de trânsito. O principal motivo é evitar a disseminação do vírus do Covid-19, já que ainda estamos em momento de pandemia.

O candidato está expondo em sinais de trânsito uma cartolina com os seguintes dizeres: "Espalhe amor e não o vírus. Vote em quem valoriza a vida. Vote 50. PSOL".

Segundo o professor universitário da UFERSA, que adotou a bicicleta como seu transporte oficial de campanha, as grandes aglomerações e abraços que os candidatos estão fazendo é uma forma explícita de desrespeito a vida.

"Fico muito triste em ver tantos abraços e aglomerações em uma época que a humanidade vive um momento tão preocupante. A ganância pelo poder fez alguns esquecerem o momento que vivemos. É nos pequenos gestos que vemos quem se preocupa com o cidadão e com a vida", declarou o candidato.

Professor Ronaldo afirmou que não abraçou um só eleitor durante a campanha, mas decidiu tomar posturas ainda mais explícitas de que não está disposto a colocar as pessoas em risco.

"Nós tomamos essa decisão antes de começar a campanha, como diretriz do nosso grupo de apoiadores. Mas isso era apenas uma continuidade da minha rotina, já que tenho respeitado continuamente, por fazer parte do grupo de risco, como também está adotando rotinas mais saudáveis no meu cotidiano, devido a alguns problemas de saúde", declarou Professor Ronaldo Garcia.

De acordo com o candidato, haverá também exposição de propostas em suas cartolinas. Segundo o candidato, essa é uma opção mais ecológica e mais econômica, além de não colocar as pessoas em risco.

Professor Ronaldo disse que a opção de o candidato ir às ruas é o contrário da exploração que alguns candidatos fazem com a classe oprimida.

"Vemos algumas pessoas realizando exposições de bandeira, mas essas pessoas estão sendo exploradas, passando o dia no sol recebendo um trocado para expor imagens de políticos tradicionais. No nosso caso, é o próprio candidato que vem expor ideias em prol de uma mudança social", comentou o candidato do PSOL, que também não está distribuindo materiais gráficos de campanha.

Ronaldo Garcia e a vice Yasmin Dias continuarão com a exposição de cartazes em sinais de trânsito durante a semana, em dois horários: 8h às 10h e 16h às 18h.

O itinerário dos próximos dias pode ser acompanhado no Instagram @ronaldoeyasmin50