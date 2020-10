Representantes da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte se reuniram, nesta quarta-feira (7), com os comandos da Polícia Militar e Civil e com o Secretário de Estado da Segurança Pública para tratar da campanha eleitoral deste ano.

Na ocasião, o TRE emitiu uma recomendação para que a partir de agora, os candidatos comuniquem previamente às forças de segurança do Estado quando forem realizar movimentações políticas nos municípios.

A decisão acontece após as mortes de dois irmãos, ocorridas na segunda-feira (5), durante uma movimentação política no município de Pedro Velho. Na ocasião, o segurança de um candidato também foi esfaqueado.

"A orientação é de comunicar os eventos, comícios, carreatas, às forças de segurança para que elas possam ordenar o trânsito, a segurança da população. Isso tem sido um ato falho dos partidos e dos candidatos. Quando isso não é feito, dificulta o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, quando se trata de BR, e da Polícia Militar, quando se trata de rodovias estaduais", disse Ronaldo Chaves, procurador regional eleitoral.

"Os partidos políticos têm que cumprir a lei eleitoral. Quando for realizar algum evento, comunicar de forma prévia às forças de segurança pública, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, para que as instituições possam adotar medidas para garantir esse evento político", reforçou o coronel Francisco Araújo, secretário de Segurança do RN.

O desembargador Cláudio Santos, corregedor geral e vice-presidente do TRE, pediu que, a partir de agora, a Polícia Militar seja muito mais incisiva nas fiscalizações.

"A Justiça Eleitoral não vai tolerar nenhum excesso. Vai aplicar com dureza a lei e nós vamos ter eleições tranquilas no Rio Grande do Norte. Esperamos a colaboração dos políticos, primeiramente, e de todas as pessoas envolvidas, para que a manifestação do cidadão possa se realizar com tranquilidade", disse.

Sobre o caso em Pedro Velho, o candidato a prefeito Júnior Balada (DEM) estava fazendo visitas a casas na zona rural quando houve um tumulto. Um homem teria tirado uma faca da cintura e um segurança do candidato sacou a arma e atirou contra dois homens, que eram irmãos. Os dois morreram.

O segurança, que foi identificado como policial militar da Paraíba, está internado no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, em Natal. A arma utilizada no crime pertence à corporação e foi apreendida.