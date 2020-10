O deputado estadual Souza Neto (PSB) declarou apoio a candidatura de Isolda Dantas (PT) a prefeita de Mossoró. O posicionamento foi externado hoje pela manhã em reunião com os despachantes que atuam no Detran local.

“Vamos dar as mãos por uma chapa sem amarras, que trabalha pelo coletivo e que tenha a oportunidade de fazer muito mais em um união junto ao Governo do Estado. Quero externar o meu apoio a Isolda que é uma pessoa que aprendi a gostar e é uma mulher de luta”, destacou.

“A governadora quer fazer muito mais e não tem essa liberdade porque não consegue fazer parcerias com a prefeita”, complementou.

Isolda agradeceu o apoio de Souza. “Ganhei um amigo na política que é você. Vamos seguir com essa parceria para fortalecer Mossoró. Quando for prefeita contarei com seu apoio na Assembleia Legislativa”, declarou.