O candidato a prefeito de Mossoró Allyson (Solidariedade) e o vice Fernandinho (PSD) visitaram nesta sexta-feira (9), estabelecimentos do ramo da panificação. Fernandinho e sua família atuam há cerca de 90 anos no setor, em Mossoró.

As visitas tiveram como objetivo entender as necessidades dos comerciantes, que fomentam a economia local com a produção de pães e outros produtos.

Fernandinho destaca que é preciso mais incentivo à panificação em Mossoró. A gestão comandada por Allyson terá essa sensibilidade. “Vamos valorizar o ramo para que a gente possa gerar mais emprego no nosso município e beneficiar mais famílias”, afirmou.

“Nós precisamos de uma oportunidade para mostrar que com trabalho podemos desenvolver nosso município. E trabalho é algo que tanto Allyson quanto eu, temos a mostrar e fazer”, concluiu Fernandinho.

Allyson ressaltou a importância do setor e de ter seu vice da área. “A panificação é o setor empresarial que está presente na vida das pessoas todos os dias. Não tem como ser diferente. Por isso merece uma atenção especial do poder público, que é o que não temos visto no nosso município. Ter Fernandinho como nosso vice nesse projeto só mostra o quanto nós valorizamos pessoas trabalhadoras e que querem uma mudança de verdade pra Mossoró. A união do conhecimento de Fernandinho com o meu, da engenharia, e com o de especialistas de diversas áreas, faz total diferença ”, destacou o candidato que é engenheiro civil e servidor concursado da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA).

Nesta sexta-feira (09), Allyson e Fernandinho ainda realizarão Caminhada da Mudança no bairro Paredões, a partir das 16 horas.