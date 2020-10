PMs participam de curso de imobilizações táticas e emprego de algemas

Nos dias 07, 08, 13 e 14 de outubro de 2020, o efetivo da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (FT/1º BPM), estará participando do Curso de Imobilizações Táticas e Emprego de Algemas, com duração de 10 horas/aulas, ministrado pelo 1º Sargento PM Vinícius Sousa Ribeiro ARAGÃO, pertencente ao efetivo Companhia Independente de Prevenção às Drogas (CIPRED).

A presente formação tem como objetivo o aprimoramento técnico-profissional dos Policiais Militares responsáveis pelo atendimento de ocorrências de grande vulto na Região Leste de Natal.

Para o 3º Sargento PM Manassés Cristiano Rocha da Silva, membro de uma das equipes, “O curso tem grande importância para a construção técnico-profissional dos policiais da FT1, pois ajudará na prestação de um serviço de qualidade para a sociedade norte-rio-grandense, e ainda evitará que pessoas conduzidas até a presença da Polícia Civil esbocem qualquer tipo de reação que possa comprometer a segurança das equipes e consequente desfecho desastroso de uma ocorrência”.

Na semana que se aproxima, o efetivo retornará ao ambiente escolar na sede da CIPRED para dar continuidade nas instruções junto ao corpo docente do curso.