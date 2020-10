Isolda em visita à zona rural: "Vocês terão uma prefeita que foi forjada junto com vocês"

A zona rural de Mossoró recebeu a visita da candidata a prefeita de Mossoró, Isolda Dantas, que visitou várias comunidades e ouviu as demandas dos moradores. Ela começou o domingo (11) percorrendo a comunidade Paulo Freire, local onde já é familiarizada e onde mantém constantes contatos com as pessoas.

"Estive aqui várias vezes. Sou grata em poder voltar desde antes de me tornar vereadora", relembra diante de vários moradores que aproveitaram para explicar a situação da localidade.



Isolda ressaltou o seu compromisso com a zona rural e com a agricultura familiar, como o Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (PECAFES), que em um ano adquiriu de agricultores e agricultoras familiares do Estado o montante de R$ 7,9 milhões em produtos originários do campo para abastecer escolas da rede estadual de ensino e para compor as cestas básicas. "Ainda é preciso fazer mais, sobretudo a nível de município, porque neste sentido, a zona rural está abandonada", comentou durante visita à comunidade do Cordão de Sombra I.

"Falta água, educação e principalmente segurança. Em todos os assentamentos que temos andado os principais problemas são esses", disse Isolda. Sob aplausos dos moradores da comunidade de Mulunguzinho, Isolda relembrou que muitos políticos aproveitam somente o período eleitoral para visitar a zona rural, ao contrário de seu contato intenso e constante com os agricultores e moradores das comunidades. "Ao longo do tempo, vemos o Mulunguzinho permanecer ilhado, sujeito à violência e às dificuldades de acesso à cidade", comentou.



A candidata explicou que a Prefeitura precisa olhar para a zona rural. "Até agora tem-se olhado somente para alguns que tem dinheiro e esquecem quem de fato produz o que a gente come", disse aos moradores. "Vocês terão uma prefeita que foi forjada junto com vocês, que cresceu com vocês e que jamais vai fugir da luta".