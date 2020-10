Na zona rural, Rosalba defende manutenção do mandato do vereador Francisco Carlos

“Eu conheço o Professor Francisco Carlos muito antes dele entrar na política. Lembro desde quando ele trabalhava no almoxarifado da Saúde. Depois com o estudo se tornou professor e quando se tornou vereador contribuiu e contribui muito ao lado da Rosa para o desenvolvimento da nossa cidade", diz

A prefeita e candidata à reeleição Rosalba Ciarlini defendeu a continuidade do mandato do vereador Professor Francisco Carlos na manhã deste domingo (11) na zona rural. Rosalba reconheceu na frente de dezenas de apoiadores e moradores da comunidade que o trabalho do vereador merece continuar pelo histórico de luta, boas ideias e sucesso em projetos realizados para Mossoró.

“Eu conheço o Professor Francisco Carlos muito antes dele entrar na política. Lembro desde quando ele trabalhava no almoxarifado da Saúde. Depois com o estudo se tornou professor e quando se tornou vereador contribuiu e contribui muito ao lado da Rosa para o desenvolvimento da nossa cidade. É um bom nome para ser votado pelos mossoroenses e que merece continuar na Câmara Municipal.”, disse a prefeita.

Rosalba ainda lembrou que o Professor Francisco Carlos foi um dos vereadores que defendeu e votou a favor da aprovação do financiamento de cerca de R$ 150 milhões para a realização de obras em todos os bairros da cidade. Durante o encontro na Zona Rural o Professor Francisco Carlos explicou que as obras de construções e reestruturações na cidade já deveriam ter ocorrido, mas um grupo de seis vereadores de oposição entraram na justiça para questionar o financiamento, o que atrasou o início das obras, mas agora eles estão acontecendo e vão beneficiar toda a Mossoró.

VISITA A AMIGOS E AMIGAS DA ZONA RURAL

O Professor Francisco Carlos visitou ao lado da prefeita Rosalba Ciarlini, e seu vice Jorge do Rosário, as comunidades Vila Central, Agrovila Montana, Agrovila real, Agrovila Paulo Freire, Agrovila Apodi e APAMA, Agrovila Nova União e Poço 10, Agrovila Pomar, P.A Olga Benário conversando com os moradores, ouvindo apoiadores, simpatizantes e apresentando suas propostas para um novo mandato na Câmara Municipal de Mossoró. Francisco Carlos foi bem recebido por onde passou e recebeu o apoio de dezenas de comunitários que afirmaram que vão votar no professor no dia 15 de novembro.