“É preciso uma solução sustentável para a falta de água na zona rural”, diz Cláudia Regina

“Precisamos encontrar soluções que garantam a permanência do homem e da mulher do campo com mais qualidade de vida em suas localidades. A água é o item de urgência nas nossas ações, assim como a segurança, a melhoria das estradas e a criação de espaços de convivência e lazer”, disse Cláudia Regina.

A ausência do poder público nas comunidades rurais de Mossoró foi um dos aspectos mais recorrentes entre as reivindicações apresentadas pela população durante a agenda deste domingo, dia 11, de Cláudia Regina e Dr. Daniel Sampaio no Piquiri, Sussuarana, Passagem de Pedras e Sítio Rincão.

Em decorrência disso, um dos problemas que se avoluma sem solução é a falta de água, uma triste realidade que assola praticamente toda a zona rural da cidade. Cláudia Regina vem se reunindo com os moradores das localidades e todas vezes que o assunto é pautado ela reafirma seu compromisso de elaborar um estudo técnico para diagnóstico da atual situação. A finalidade da proposta é articular soluções que garantam a estabilidade do fornecimento de água.

Os recursos hídricos são bens de extrema necessidade para o consumo familiar e o uso na produção agrícola. “Precisamos encontrar soluções que garantam a permanência do homem e da mulher do campo com mais qualidade de vida em suas localidades. A água é o item de urgência nas nossas ações, assim como a segurança, a melhoria das estradas e a criação de espaços de convivência e lazer”, disse Cláudia Regina.

Em 2013, à frente da Prefeitura de Mossoró, a democrata Cláudia Regina conseguiu com o Governo Federal um pacote de investimento em ações para ampliação e recuperação de fontes de água; acesso, distribuição e gestão da água; capacitação das famílias do campo; fomento à produção rural e comercialização, geração de renda no campo e sustentabilidade. A meta do programa era beneficiar, de imediato, 16 mil famílias.