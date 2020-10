Lei Aldir Blanc: editais já estão disponíveis no site da Secretaria de Cultura do RN. O Governo do Estado liberou cinco editais culturais no sábado (10). Os documentos podem ser conferidos na íntegra no site www.cultura.rn.gov.br. As inscrições dos projetos estarão abertas no período de 3 a 9 de novembro.

O Governo do RN, através da Fundação José Augusto (FJA), publicou no Diário Oficial do RN do sábado (10) o aviso de licitação para os primeiros cinco editais para a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural (Lei Federal Nº 14.017/2020).

As inscrições dos projetos poderão ser feitas entre os dias 3 e 9 de novembro por um e-mail criado para cada edital, disponibilizados no site www.cultura.rn.gov.br. A publicação dos resultados será divulgada no dia 4 de dezembro.

“Esses editais foram construídos a muitas mãos, pois buscamos atender às solicitações feitas pela classe produtiva da cultura. Cientes de que este foi um dos setores mais prejudicados na pandemia do novo Coronavírus, colocamos uma força-tarefa do Governo para que todos os trâmites da Lei Aldir Blanc ocorram com transparência e celeridade”, pontuou a governadora Fátima Bezerra.

Os editais divulgados no sábado são: Prêmio Cultura Popular de Tradição; Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa; Programa de Apoio a Microprojetos Culturais; Formação e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância; e Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres.

Mais informações podem ser obtidas através do endereço eletrônico duvidas.editais.fja@gmail.com

No decorrer desta semana, mais cinco editais serão lançados, totalizando a destinação de recursos no valor de R$ 18,871 milhões.

Diversidade Sócio-Humana; Fomento à Cultura Potiguar 2020; Auxílio à Publicação de Livros, Revistas e Reportagens Culturais; Ecos do Elefante - Apoio Cultural ao Municípios Potiguares; e Projetos Editoriais e Aquisição de Livros.

EDITAIS LANÇADOS

Prêmio Cultura Popular de Tradição - Este edital irá selecionar 306 iniciativas, com valor total de R$ 3,01 milhões, ligadas à Cultura Popular de tradição que abrangem o patrimônio do RN, formado por expressões artísticas, brincadeiras, crenças, religiosidade, festas, história e outras manifestações. O edital premiará artistas populares individuais, mestres e mestras de folguedos tradicionais e de capoeira, grupos folclóricos, quadrilhas juninas, blocos carnavalescos, benzedeiras, raizeiras e representantes da medicina popular.

Programa de Apoio a Microprojetos Culturais - O Edital irá selecionar 291 iniciativas com o foco no apoio a microprojetos culturais de diversos segmentos que integram a economia criativa da cultura do Rio Grande do Norte, com prêmios de Protagonismo Cultural e Empreendedorismo (Individual e Coletivo). O Programa também beneficiará 100 bandas filarmônicas, 12 Pontos de Memória, 30 Pontos de Cultura e 19 circos de lona. Valor total de R$ 4,08 milhões.

Formação e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância - Edital para seleção de 140 iniciativas que incentivam o ensino e aprendizagem nos diversos segmentos artísticos e culturais e que estimulem a produção intelectual de trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Rio Grande do Norte, garantindo o acesso da população potiguar às iniciativas artísticas e culturais. O valor total é de R$ 1,05 milhão.

Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa - Edital para seleção de 140 projetos artísticos e culturais concebidos como proposta integrada, destinados à difusão em redes sociais e meio digital com acesso gratuito. O valor total é de R$ 1,3 milhão.

Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres - Edital voltado para a seleção de 140 iniciativas com foco na Gastronomia e no Artesanato Tradicional Potiguar, com base nos aspectos que identificam essas expressões como elementos importantes da identidade cultural do Rio Grande do Norte. O valor total de R$ 700 mil.