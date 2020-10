Estado abre inscrições para curso de multiplicadores em educação ambiental. O “Água em Curso” será ministrado na modalidade EaD, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); O público alvo são professores do ensino básico de Natal, Mossoró e Caicó, com 120 vagas, sendo 40 para cada município; saiba como participar.

O Governo do Estado, no âmbito do Programa RN+Água, está abrindo inscrições para um curso de formação de multiplicadores em metodologias de ensino e enfoque participativo abordando o consumo sustentável de água, o Água em Curso.

O lançamento se dá na semana do Dia do Professor, 15 de outubro, e é mais uma ação a fim de promover educação ambiental para a população potiguar.

O curso, na modalidade à distância com tutoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), é fruto de uma parceria entre os setores de educação ambiental da Caern e do Idema com a ANA, com a mobilização e articulação interinstitucional da Secretaria de Recursos Hídricos (Semarh), Secretaria de Educação (SEEC) e Instituto de Águas do RN (Igarn).

O público alvo são professores do ensino básico de Natal, Mossoró e Caicó, com 120 vagas, sendo 40 para cada município.

Como o número de vagas é limitado, serão atendidos os primeiros pedidos de inscrição, até o preenchimento. A carga horária do curso é 60 horas e as aulas começam no próximo dia 20 (terça-feira).

As inscrições podem ser feitas AQUI.