Mais de 27 cursos superiores de graduação foram reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) em diversas instituições do país. O aval do MEC é importante para que as instituições de ensino possam oferecer vagas nos cursos aos estudantes.

Engenharia civil, direito, educação física, ciências da computação, medicina veterinária e medicina são os cursos reconhecidos e as vagas são em instituições públicas e privadas.

É condição obrigatória o reconhecimento de um curso pelo MEC para que os diplomas emitidos pelas instituições sejam válidos em todo o território nacional, assim como as próprias faculdades e universidades sejam autorizadas a ofertar os cursos. A graduação só recebe o selo do MEC quando é comprovado pelas instituições o cumprimento de 50% da sua carga horária.

No entanto, essa regra não se aplica a universidades e centros universitários que, por terem autonomia, independem de autorização para funcionamento de curso superior. Essas instituições devem informar à secretaria competente os cursos abertos para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento.

Confira a lista completa das graduações e respectivas instituições autorizadas pelo MEC no Diário Oficial da União. Além disso, por meio do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, chamado Cadastro e-MEC, é possível consultar os cursos ofertados e se estão regulares junto ao MEC.