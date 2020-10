Rosalba promete nova UPA que sequer consta em seu plano oficial de governo

A prefeita e candidata à reeleição Rosalba Ciarlini (PP) firmou o compromisso de construir mais uma unidade para atendimentos de urgência (UPA) e emergência na cidade. A quarta unidade deste tipo será sediada nos Abolições, avisou ela.

“Desde que pensamos na primeira UPA, imaginei contemplar cada uma das áreas da cidade com o serviço, um trabalho importante para desafogar os atendimentos básicos, facilitar o acesso aos serviços de saúde e trazer mais conforto para a população”.

A proposta foi apresentada nesta terça-feira (13) nos programas eleitorais de rádio e televisão. Atualmente o município conta com outras três unidades no mesmo formato, sendo uma no Santo Antônio, uma no Belo Horizonte e a terceira no Alto de São Manoel.

Em 2019, as três unidades realizaram em 470.768 atendimentos, uma média entre 200 a 300 procedimentos diários em cada uma.

Segundo o Blog do Carlos Santos, a prefeita Rosalba contraria todos os estudos sobre o assunto, com mais essa promessa de campanha.

“Basta ouvir os especialistas de sua equipe. Em Natal, com 890.480 habitantes, existem três UPA’s. Mossoró, com 300 mil habitantes terá quatro UPA’s como? Com que dinheiro?”, questiona o jornalista.

A própria Rosalba sempre foi contra a construção da UPA do Belo Horizonte, inaugurada pela sua aliada Fafá Rosado (PFL, hoje no PSB) no dia 28 de dezembro de 2012, mas que só funcionou em 2014, com iniciativa do prefeito Francisco José Júnior.

Rosalba sabia que dificilmente obteria credenciamento à manutenção da UPA do BH. Cada UPA tem custo mensal superior a R$ 1 milhão.

Em um município em que faltam insulina, gazes e médicos em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), várias delas em escombros, a promessa da candidata entra para a lista (longa) de estelionatos eleitorais que os mossoroenses testemunham há tanto tempo.

Tem um agravante: no seu Plano de Governo, oficialmente entregue à Justiça Eleitoral, não existe esse compromisso (veja AQUI). Pelo visto, surgiu na hora, num comício. Ou seja, o próprio Plano de Governo está sendo enganado.