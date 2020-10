ForodeMoscow 201 │ QUEM É O SENADOR PEGO COM DINHEIRO ENTRE AS NÁDEGAS?

QUEM É O SENADOR PEGO COM DINHEIRO ENTRE AS NÁDEGAS?; BOLSONARISTA CHICO RODRIGUES COM DINHEIRO NAS NÁDEGAS

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ

ASSISTA AO VIVO, AO MEIO-DIA

O Foro de Moscow desta quinta-feira destaca o senador bolsonarista pego em operação da Polícia Federal, com dinheiro escondido entre as nádegas. Saiba quem é, a reação de Bolsonaro e o que pode acontecer com ele.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Rosalba faz troca no secretariado

2- Pesquisa eleitoral de Mossoró sofre questionamento judicial

3- Quanto mais bolsonarista a cidade, mais casos de covid-19, diz estudo

4- Candidato a vereador tem registro indeferido por se associar a órgão público no “nome de urna”

5- Prefeitura de Mossoró tenta (sem sucesso) autorização para manter propaganda institucional no período de eleições

6- Campanha consegue organizar acervo de Raibrito

7- Candidato a prefeito de Natal realiza comício virtual

8- PF apreende dinheiro na cueca de vice-líder do governo Bolsonaro em operação sobre desvios em verba da Covid-19

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

Siga no Twitter: https://twitter.com/AgenciaMoscow

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa:

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte