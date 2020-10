Claudia anuncia Plantão 24h para Saúde Mental caso eleita em Mossoró

Em sabatina da Rádio Rural nesta sexta-feira, (16), Cláudia Regina apresentou a criação do Plantão 24h em Saúde Mental para atendimento psicológico e psiquiátrico em Mossoró.

A declaração foi dada em resposta às prioridades apresentadas para os 100 dias de gestão, que estão elencadas no Programa de Governo da Coligação Juntos Por Mossoró.

O Plantão em Saúde Mental integra um pacote de ações emergenciais para a área da saúde, que conta ainda com a Farmácia Móvel, iniciativa para descentralizar a entrega dos medicamentos de rotina nos bairros.

Também conta com a abertura das Unidades Básicas de Saúde – UBS até às 22h e reestruturação do PAM do Bom Jardim, funcionando aos sábados e retornando à população serviços como exames de imagens e laboratoriais.