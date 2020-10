A candidata à prefeita de Mossoró Isolda Dantas (PT) realizou nesta quinta-feira (15) às 19h30, no Hotel Villa Oeste, o evento “Isolda com Educadores”.

O encontro que aconteceu no “Dia dos Professores” foi de extrema importância para discutir o plano de governo da candidata no eixo educacional, implementando e sugerindo ações para uma educação cidadã e democrática, valorizando e promovendo o diálogo com os servidores, estruturando e qualificando a rede de atendimento ao ensino infantil e educação básica, visando melhorar os indicadores de qualidade da educação.

Entre os temas abordados com os educadores, Isolda defendeu uma gestão democrática com eleições diretas para direção das Escolas Municipais, ampliar o número de vagas na rede municipal, principalmente nas escolas de Educação Infantil, realização de um novo concurso e construção de 2 novas unidades de Educação Infantil.

“Nós sempre estivemos na defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, junto aos professores na luta por melhores condições de trabalho. E hoje, no dia dos professores, como candidata a prefeita de Mossoró, propomos eleições diretas para diretoria das escolas municipais, ampliação do número de vagas nas creches, valorização e formação continuada dos profissionais de educação, programa para combater a evasão escolar e o analfabetismo na nossa cidade. É pela educação, pelos professores.”, afirmou a candidata.