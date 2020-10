Pesquisa Super TV e Instituto Sensatus começa a ser realizada hoje (19)

Nesta segunda-feira (19) começa a ser realizada nas ruas de Mossoró a sondagem da pesquisa eleitoral desenvolvida pela Super TV HD, em parceria com o Instituto Sensatus.

Com foco na disputa à Prefeitura de Mossoró e à Câmara Municipal, o resultado será divulgado na quinta-feira (22), no programa Enfoque Político, do Jornalista Saulo Vale, a partir das 18h40.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, com o número RN-06076/2020MOSSORÓ – RN.

A primeira pesquisa divulgada pela emissora foi no dia 24 de agosto, com os resultado da pré-campanha no município.

O resultado poderá ser acompanhado pelo 14.1, na TV aberta em Mossoró, ou pelo 173 da Brisanet.