A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (19), no km 150 da BR 406, em Ceará-Mirim, uma carga de 375.000 maços de cigarros contrabandeados.

Uma equipe da PRF realizava patrulhamento na região, e ao passar por um caminhão Cargo, de cor prata, o veículo, repentinamente, entrou numa rua da localidade.

Os policiais realizaram o retorno e seguiram no sentido do caminhão, e ao chegarem ao local, constataram que o motorista tinha abandonado o veículo, deixando-o inclusive, ainda ligado.

A equipe de policiais realizou buscas, mas não encontrou o motorista. Ao verificar a carga os policiais constataram que tratava-se de 375 mil maços de cigarros contrabandeados.

Foi a maior apreensão da PRF de cigarros contrabandeados no ano de 2020, causando com essa ocorrência, um prejuízo de quase 2 milhões de reais ao crime organizado.

O recorde de apreensão anterior havia sido batido no dia 12 de agosto, quando foi apreendida uma carga com 200 mil maços, avaliada em um milhão de reais, no Km 236 da BR 304, na cidade de Riachuelo.

No mesmo mês, em 1º de agosto, os PRFs apreenderam 194.000 maços de origem estrangeira sem comprovação fiscal, avaliados em R$ 970 mil, km 249 da BR 304, em São Paulo do Potengi/RN.

Já em 28 de setembro, foi apreendida uma carga com 25 mil maços de cigarros contrabandeados, sendo transportados do município de Carnaubais para Assu. Na ocasião, o motorista do caminhão também abandonou o veículo.

A ocorrência desta segunda-feira, 19 de outubro, foi encaminhada para a Receita Federal de Natal/RN.