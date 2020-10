ForodeMoscow 204 │ ENTENDA TODOS OS DETALHES DA PESQUISA TCM

ENTENDA TODOS OS DETALHES DA PESQUISA TCM PARA PREFEITO E VEREADOR

O Foro de Moscow desta terça-feira destaca os números da pesquisa TCM para prefeitura de Mossoró. Quais as reais chances dos candidatos?

1 - Queda na oferta de cervejas deve elevar preço do produto no Ceará

2- Veja os mais citados na disputa por uma vaga na Câmara Municipal na pesquisa TS2/TCM

3- Confira os números da pesquisa TS2/TCM para prefeito de Mossoró

4- Todas as pesquisas mostram que Mossoró não quer mais Rosalba

5- O candidato, a malícia e o voto útil

6- Confira as avalições dos governos Rosalba, Fátima e Bolsonaro em Mossoró na pesquisa TS2/TCM

7- Bolsonaro cometeu na campanha do filho o mesmo erro que levou à cassação de deputado do PSOL no RN

8- As reações dos candidatos à Prefeitura de Mossoró depois da pesquisa TCM/TS2

