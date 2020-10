Isolda Dantas propõe construção de Policlínica em Mossoró

A candidata a prefeita de Mossoró Isolda Dantas quer recuperar o sistema de saúde municipal garantindo eficiência e atendimento de qualidade aos mossoroenses. Para isso, há uma série de projetos já estudados e que são apresentados à população tanto da zona urbana quanto rural.

A intenção é fortalecer as políticas de prevenção e promoção da saúde, com prioridade para rede de atenção básica, além de ações de desenvolvimento de saúde pública preventiva.

"Temos que cuidar dos mossoroenses com dignidade. Eu sempre defendi o sus. Nosso sistema de saúde atual aqui em Mossoró é precário. Faltam medicamentos, médicos, isso precisa mudar. Além do mais, as políticas sanitárias precisam alcançar todos os bairros", explicou a candidata.

Isolda tem como proposta reestruturar as unidades básicas de saúde, melhorando os serviços ofertados a população, mas, ao mesmo tempo, expandir o número de famílias beneficiárias pela assistência das equipes da Estratégia de Saúde da Família, com equipes multidisciplinares nos bairros.

Para atender a uma demanda dos bairros da zona leste, no Grande Alto de São Manoel, Isolda pretende construir uma Policlínica, através de um consórcio interfederativo de Saúde, em parceria com o Governo do Estado e outras prefeituras da região, para oferecer maior solução nos casos de média complexidade e atenção especializada.

"Precisamos fortalecer esta parceria com outras cidades, que se servem da estrutura de saúde do Município, sem prejuízo de quem mora aqui", explicou Isolda.