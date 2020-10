O Projeto de Lei de autoria do Governo do Estado que cria a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira (21) pela Assembleia Legislativa.

O projeto regulamenta, em âmbito estadual, o tratamento diferenciado e simplificado a ser dispensado às microempresas (ME), às empresas de pequeno porte (EPP), aos microempreendedores individuais (MEI) e a empresas a elas equiparadas.

A elaboração do projeto passou por diversos órgãos do Governo do RN como as Secretarias de Tributação, de Administração e de Desenvolvimento, além do Idema, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Junta Comercial do RN (Jucern) e Casa Civil para que fosse compatível com todos os decretos e dispositivos legais estaduais e federais.

"Em boa hora criamos um novo ambiente para o empreendedorismo no RN. Essa Lei visa criar políticas de desenvolvimento, incentivos tributários, simplificar e fortalecer as compras governamentais, estimulando o crédito e a inovação. Esse novo ambiente será fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável dos pequenos negócios, principalmente agora neste período de pandemia quando os negócios estão fragilizados", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, “trata-se de um marco histórico para nossa economia. Um divisor de águas, por assim dizer. Representa incentivos reais para mais de 95% das empresas do Rio Grande do Norte. Não é política de governo, mas de Estado, pois vai além de uma gestão. Todos que participaram deste processo estão de parabéns. Ressalte-se que vem em momento também em sintonia com as medidas adotadas pelo governo da professora Fátima Bezerra, de estímulo à retomada da economia”.

O superintendente do Sebrae RN, Zeca Melo avaliou que “hoje foi vencida mais uma etapa de um longo processo iniciado há dez anos quando elaboramos uma minuta do projeto e entregamos ao Governo. Agora, na atual gestão, o Governo aperfeiçoou a proposta e enviou para a Assembleia que votou por unanimidade".

O projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais agora segue para sanção pela governadora Fátima Bezerra.

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas vai atender 200 mil pequenos empreendedores e dar segurança aos futuros empreendimentos, de acordo com o Sebrae RN. Também vai permitir a participação nos programas de compras públicas.

"Para nós do Sebrae a Lei é de importância maior por que reforça nosso trabalho de apoio e suporte aos micro e pequenos empreendedores", registrou Zeca Melo.