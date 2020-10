Justiça manda prender advogada candidata a vice-prefeita em João Dias-RN

Damária Jácome é irmã de quatro procurados pela Polícia por tráfico de drogas (VEJA FOTOS) e a irmã dela é casada com um mega traficante conhecido por Carlos André, preso sábado passado junto com o pai dela, Laete Jácome, e outros 4 homens fortemente armados

A Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) divulgou, nesta quinta-feira (22), que a advogada Damária Jácome de Oliveira, de 31 anos, candidata a vice-prefeita no município de João Dias, está foragida da Justiça.



Em desfavor dela, foi expedido um mandado de prisão preventiva, referente à suspeita da prática dos crimes de integrar milícia privada, receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Além disso, ela é irmã de quatro foragidos da Justiça e cunhada de Carlos André Freire da Silva, 45 anos, investigado pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas internacional e associação para o tráfico, preso sábado em João Dias.

Na ocasião desta operação, que na verdade o DEICOR estava procurando prender 4 irmãos de Damária Jácome, terminou prendendo o pai dela e outros 5 criminosos, entre eles Carlos André, que estava com o nome falso.

Sobre as buscas para prender Damária Jácome, por determinação da Justiça, o DEICOR informou que as diligências estão sendo realizadas há três dias, mas os policiais ainda não conseguiram capturá-la. Ela teria fugido da cidade após a operação sábado passado.







Sobre a operação

A DEICOR deflagrou uma operação, no último sábado (17), com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que resultaram nas prisões de sete pessoas e na desarticulação de uma organização criminosa, na cidade de João Dias. Entre os presos, está o vereador Laete Jácome de Oliveira, 64 anos, pai da candidata a vice-prefeita, que está foragida da Justiça.

Na residência do vereador, foram apreendidas uma quantia de R$ 15.535, 00 (quinze mil quinhentos e trinta e cinco reais), duas espingardas calibre 12, com 100 munições do mesmo calibre, dois rifles de calibre 38, com 103 munições do mesmo calibre, e três pistolas calibre 380, com 80 munições.

Os irmãos de Damária Jácome





A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181, Disque DEICOR (84) 3232-2862 ou pelo WhatsApp da DEICOR (84) 98135-6796.