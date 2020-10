Fapern e Idema abrem seleção para bolsas de pesquisa de até R$ 5.500

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern), divulgou nesta quinta-feira (22), o edital do processo seletivo para profissionais de cursos superiores e de pós-graduação para atuarem como pesquisadores-bolsistas em projetos de pesquisa e inovação.

O número total de bolsas disponibilizadas será de 45, cujas atividades devem ser desenvolvidas pelo período de 24 meses.

Os selecionados atuarão no Projeto Institucional de Inovação intitulado “Projeto Institucional de Inovação e Modernização na Gestão do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN – Idema”.

A distribuição das bolsas ocorrerá da seguinte maneira: 03 Bolsistas Coordenadores, (especialistas/mestres/doutores): R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais; 42 Bolsistas Pesquisadores (graduados): R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

A carga horária presencial das atividades a serem desenvolvidas pelos pesquisadores é de 30 horas semanais.

As áreas contempladas são: Direito, Geografia, Administração, Ciências da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências e Tecnologia, Ciências Econômicas, Design, Engenharia Agronômica, Educação Artística, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Geologia, Geociências, Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas, Comunicação Social e Psicologia.

As inscrições acontecerão no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2020, com o envio da documentação requerida, envio do projeto e preenchimento do formulário de inscrição, disponibilizado nos sites do Idema e Fapern.

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deverá: ter formação acadêmica na área preterida; possuir comprovação dos títulos; experiência profissional; apresentar um Projeto de Pesquisa e Inovação no âmbito do Idema; dedicar-se integralmente às atividades previstas no projeto.





ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO FAPERN

Os inscritos serão avaliados por meio de três etapas. A primeira, classificada com eliminatória, é referente à análise dos documentos. Nessa fase será conferida a documentação obrigatória. Somente os candidatos com documentação completa terão seus currículos avaliados.

A segunda etapa consiste em análise curricular. A terceira etapa será avaliado o Pré-projeto de Inovação, com caráter eliminatório.

A quarta e última etapa é a entrevista, com caráter classificatório, realizada presencialmente, respeitando as medidas de biossegurança. A classificação final será a média aritmética entre as pontuações obtidas em todas as etapas.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte (DOE-RN), edição de 22 de outubro de 2020.

Acesse AQUI.