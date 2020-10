Moradores da João Damásio enfeitam rua para receber Allyson

Os moradores da Rua João Damásio, no bairro Belo Horizonte, enfeitaram a rua com bexigas brancas e azuis para receber a presença do deputado estadual e candidato a prefeito de Mossoró Allyson (Solidariedade), que estava acompanhado do candidato a vice Fernandinho (PSD), na noite desta quarta-feira (21).

Entre os moradores, o principal comentário era o de que nenhum político, principalmente, deputado ou candidato a prefeito, passou por ali.

Allyson foi recebido com festa pelos moradores. Recebeu muitos abraços e declarações de apoio na disputa pela prefeitura. Ao final da noite discursou numa calçada.

"Por onde a gente passa é uma alegria grande, as pessoas chamando a gente, dizendo que quer mudar, que tá multiplicando, que tá pulando para o lado de cá. Eu estou vivendo um momento ímpar na minha história, a gente receber da população mossoroense, que por tanto tempo ficou desacreditada sem esperança, recebendo a confirmação que quer mudar. Pode ter certeza de trabalhar para que toda criança que cresça em Mossoró, a partir de 1º de janeiro de 2021, possa crescer numa cidade melhor", afirmou Allyson.

O candidato segue realizando Caminhada da Mudança por vários bairros de Mossoró, apresentando suas propostas de governo juntamente com o candidato a vice Fernandinho.