PF apreende quase R$ 100 mil em operação contra lavagem de dinheiro no RN

A quantia estava dividida em moeda nacional, dólares americanos e euros e foi encontrada na residência de um empresário, no bairro do Tirol, em Natal; A Operação Vale Tudo foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (30), visando desarticular uma organização criminosa acusada de fraudes em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no município de Extremoz.