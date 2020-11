120 novos policiais militares serão lotados em Mossoró a pedido de Isolda

Durante o debate na Super TV, na noite desta quinta-feira (29), a candidata a prefeita de Mossoró, Isolda Dantas, teve postura mais propositiva, com projetos apresentados em diversas áreas.

Isolda destacou que os temas que mais interessam e afligem o mossoroense são saúde e segurança. Em específico, para conter o avanço da criminalidade na cidade, a candidata apresentou propostas para garantir segurança.

A segurança é uma atribuição do Governo do Estado, mas Isolda propõe parcerias. Uma das ideias é levar os policiais para os bairros. Para isso, Isolda lembra que a governadora Fátima Bezerra destravou um concurso público que estava parado desde a gestão anterior.

Assim, Isolda explicou que, a partir de solicitações de seu mandato na Assembleia Legislativa, dos mil novos policiais que estão em capacitação, 120 virão para Mossoró.

"Nós também precisamos colocar câmeras de monitoramento, ampliar a iluminação pública, valorizar a guarda municipal e fazer uma integração entre a comunidade, a guarda municipal e a Polícia Militar para garantir a segurança de nosso povo", ressaltou Isolda.

A candidata, desta forma, pretende atuar como parceira dentro do projeto de segurança do Governo do Estado, que, por sua vez, está investindo mais de R$ 120 milhões em equipamentos de proteção, armamento, viaturas, inteligência e na formação de pessoal para os vários órgãos do sistema de segurança – polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Centro de Operações Aéreas.