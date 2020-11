Confira propostas dos candidatos a prefeito para despoluir o Rio Apodi-Mossoró

Neste sábado, 31, a reportagem do PORTAL MOSSORO HOJE perguntou aos candidatos a prefeito de Mossoró:





“Qual seu projeto para o Rio Apodi-Mossoró-RN?

Allyson Bezerra: "Despoluir e incentivar o cultivo de vazantes, criação de peixes e crustáceos"

Entre nossas propostas de governo está a revitalização do Rio-Mossoró, proporcionando à sociedade um espaço agradável para prática de esportes, passeios e lazer.

Além disso, através de parcerias técnicas entre as universidades públicas, faculdades, Instituto Federal, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo do Estado e iniciativa privada, buscaremos tornar o rio também uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Nosso intento é fomentar as atividades do pequeno produtor rural ribeirinho, com aproveitamento das vazantes na área do Município, disponibilizando-as para a criação de peixes e crustáceos num rio limpo e ambientalmente equilibrado.





Isolda Dantas: "Precisa ser um processo permanente"

O rio Mossoró é patrimônio do povo do RN, do povo mossoroense, mas faz muito tempo que é ignorado pela atual gestão.

A poluição do rio é causada pelos esgotos residenciais e comerciais, muitos instalados irregularmente. Para desfazer esse mal feito é preciso uma série de ações.

Defendemos intensificar o programa de ligação das residências a rede de esgotamento sanitário e implementar o processo de revitalização e despoluição do rio Mossoró em parceria com os municípios que compõem a bacia hidrográfica, buscando apoios nacionais e internacionais que possam dar sustentação técnica e financeira.

A despoluição do rio Mossoró precisa ser um processo permanente para que as pessoas possam desfrutá-lo. O rio Mossoró não pode seguir ignorado.





Rosalba Ciarlini: ”Ações de saneamento integrado”

Sabemos que o saneamento básico tem papel fundamental na ação de despoluição do nosso Rio Mossoró. Por isso, continuo dando sequência ao trabalho de esgotamento sanitário e as ações de saneamento integrado. Finalizando a Bacia 07 que compreende bairros na região do Belo Horizonte com ligações já feitas e vamos concluir a segunda etapa da Bacia 01. Estamos hoje com 65% da cidade saneada e o nosso objetivo é chegar a 95%.

Paralelo a isso, vamos fortalecer o trabalho educativo através dos Núcleos de Educação Ambiental (NEAs) nas escolas municipais e ampliar a Sala Verde do Parque Municipal Maurício de Oliveira, em parceria com universidades.

No nosso plano de governo temos a proposta de firmar parceria com os governos estadual e federal em busca de ações efetivas para a despoluição do rio. Como se trata de um rio intermunicipal, precisamos firmar convênios para executar essas iniciativas.





Claudia Regina: “Projetá-lo como oportunidade econômica na promoção do Turismo”

O nosso projeto para o meio ambiente, sobretudo o Rio Apodi-Mossoró, está diretamente interligado com o desenvolvimento social e econômico, pautado na proteção e fomento às oportunidades. Vamos convocar a sociedade civil organizada para atualizar o Plano Diretor e o Plano de Desenvolvimento Ambiental, documentos norteadoores, e reforçar nossa presença no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio.

É preciso que compreendamos nossa quadra chuvosa como oportunidade e não como vetor ao transtorno e, por isso, temos um projeto de sustentabilidade para toda a região próxima ao Rio, que além do foco ambiental na sua preservação (despoluição), também vamos projetá-lo como oportunidade econômica na promoção do Turismo a partir da sua urbanização e a humanização da Ponte Férrea.





Irmã Ceição: “Construção de uma nova subestação de tratamento”

Construção de uma nova subestação de tratamento do esgoto no centro da cidade, e com isso despoluir o nosso querido Rio Mossoró. Precisamos com urgência fazer isso, captar essa água que não deve ser um problema e sim utilizada de forma tratada pela população. Além disso, em parceria com o destacamento ambiental da Guarda Municipal realizar ações de fiscalização e cumprir a legislação ambiemtal punindo quem faz o rio de esgoto, seja pessoas ou empresas. Para isso, conto com o desejo de uma verdadeira mudança para o povo de Mossoró. E no dia 15, vote Ceição14.





Ronaldo Garcia -Não enviou resposta.