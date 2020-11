Candidatos a prefeito de Mossoró vão se enfrentar quinta-feira na TV Cidade Oeste

Nesta quinta-feira (05), a sede da TV Cidade Oeste será o palco do último debate entre os candidatos a prefeitura de Mossoró, 10 dias antes do pleito que define o próximo nome a governar a cidade pelos próximos quatros anos.

O debate, que será o primeiro da história do canal, será conduzido pelo jornalista Wesley Anderson, repórter da casa e atual apresentador do Rota 172.

O debate será dividido em cinco blocos, totalizando aproximadamente duas horas de duração, tempo dedicado para os candidatos apresentarem suas propostas e responderem questionamentos, tanto dos seus concorrentes como também do mediador.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o debate contará com protocolos de biossegurança durante a sua realização, com os candidatos sendo limitados a companhia de apenas dois assessores, além da prática do distanciamento social seguro entre esses, a disposição de álcool em gel no estúdio e o uso obrigatório de máscara por parte da equipe durante o debate.

Os seis postulantes a vaga do Palácio da Resistência já foram confirmados no debate, que será transmitido a partir das 20h, pelo canal 172 da Brisanet Cabo, como também pelas mídias oficiais da TV Cidade Oeste, tanto no Facebook (facebook.com/tvcidadeoeste) quanto no YouTube (youtube.com/tvcidadeoeste).