Polícia encontra corpos de três pessoas na zona rural de Mossoró

Três corpos foram encontrados na manhã desta terça-feira (3), em uma atéra de mato seco, entre a RN-013, de acesso à Tibau, e a Estrada da Raiz, em Mossoró.

Um dos corpos estava em uma estrada carroçável. Um popular que passava pela estrada avistou o corpo e acionou a polícia

Policiais Civis e Peritos do Itep foram até o local e confirmaram o fato. Durante a perícia, os peritos perceberam marcas que indicavam que o corpo havia sido arrastado até o local. Ao seguirem os rastros, os outros dois corpos foram encontrados no meio do mato.

Embora estivessem em processo de mumificação, o que indica que estavam no local há bastante tempo, foi possível identificar que as vítima tiveram as mãos amarradas para trás.

Dr. Luiz Fernando, delegado Regional da Delegacia de Polícia Civil, concedeu entrevista às equipes de reportagem, onde informou que a polícia vai trabalhar com a hipótese de que os corpos seja dos três adolescentes que estão desaparecidos da cidade.

Diogo, de 14 anos, Anderson, de 17, e Carlos, de 16, andavam em um carro roubado entre as cidades de Mossoró e Grossos, na tarde do dia 19 de outubro. Eles teriam abandonado o veículo após serem abordados pela Polícia Rodoviária Federal, e fugiram a pé.

Um quarto adolescente, que se afastou do grupo, chegou a contar aos familiares que os três foram vistos por último entrando em uma fazenda da região. Desde então os trio não foi mais visto ou fez contato com a família.

Veja mais:

Três adolescentes desaparecem na região do antigo puxa boi em Mossoró

Os três corpos encontrados nesta terça-feira (3) foram removidos para a sede do Itep, onde precisarão passar por exame de DNA para serem identificados.