Candidatos a prefeito revelam como vão enfrentar o déficit habitacional em Mossoró

Jailma é casada e têm 4 filhas, todas menores e mora numa pequena casa (taipa) alugada no bairro Rincão, em Mossoró. O marido dela trabalha numa empresa de reciclagem de ferro em Mossoró. Ganha um salário mínimo. O sonho dela é morar numa casa própria, de tijolos.

No local onde mora não tem água encanada (paga R$ 130 reais por mês por um caminhão pipa que coloca numa cisterna), iluminação pública é precária e não tem calçamento e menos ainda saneamento básico.

Assim como a família de Jailma, muitas outras buscam o sonho da casa própria, um direito básico. É o caso de Maria Luciene, do Bairro Belo Horizonte, em Mossoró. É de Luciene a pergunta desta terça-feira, dia 3, aos candidatos a prefeito de Mossoró.

Segue ,





A @Lucicosta4720 (Instagram), do Bairro Belo Horizonte, perguntou qual proposta dos candidatos a prefeito de Mossoró para quem não tem casa própria.

Rosalba: “vamos dar continuidade às entregas do Residencial Mossoró 2 e 3”

Reduzir o déficit habitacional de Mossoró é uma luta que iniciamos nessa gestão. Viabilizamos a entrega das moradias do Residencial Odete Rosado e Residencial Mossoró 1. A Prefeitura tem uma parceria com o Governo Federal, onde o município detém o cadastro das famílias e realiza o sorteio. A seleção é pela Caixa Econômica Federal, a partir dos critérios estabelecidos pelo programa.

É preciso reforçar que para que o Odete Rosado, assim como o Residencial Mossoró 1, fosse entregue, era necessária a construção do acesso e iluminação. Nós realizamos esse trabalho e as famílias receberam suas casas.

Agora vamos dar continuidade às entregas do Residencial Mossoró 2 e 3, que o Governo vai dar celeridade. Os recursos estão garantidos pois estivemos em Brasília e há um compromisso do Ministério do Desenvolvimento Regional onde, em breve, vamos anunciar novos projetos para dar melhor condição de vida a população que necessita.





A @Lucicosta4720 (Instagram), do Bairro Belo Horizonte, perguntou qual proposta dos candidatos a prefeito de Mossoró para quem não tem casa própria.

Irmã Ceição: “sempre alguém que precisa acaba ficando sem ser contemplado”

É sempre muito importante para o município ter seus programas sociais fortalecidos, bem planejados e executados. Senão, sempre alguém que precisa acaba ficando sem ser contemplado. Fazer moradias para famílias mais carentes e ter um planejamento de habitação na cidade é imprescindível, pois traz de dignidade para as famílias além de fazer crescer a construção civil. Na minha gestão a fila de espera vai andar, primeiro porque vamos fazer mais, segundo será coletado os dados, colocados em mãos de profissionais que ordenarão de forma que o mais carente sejam os primeiros a ser contemplados. Olhar para o mais carente primeiro é nossa forma de se pensar e fazer política. Mas para isso acontecer vote Prefeita Ceição 14! a verdadeira mudança.





A @Lucicosta4720 (Instagram), do Bairro Belo Horizonte, perguntou qual proposta dos candidatos a prefeito de Mossoró para quem não tem casa própria.

Claudia Regina: “Gestão afinada com planejamento estratégico”

Todas as iniciativas no sentido de sanar a carência habitacional nos municípios só acontecem em parceria direta com o Governo Federal, Governo do Estado e atração das empresas da construção civil. É por isso a importância de uma gestão afinada com planejamento estratégico e articulada com outras instâncias. Foi partindo desse modelo que conseguimos, em 2013, deixar assinada a ordem de serviços para a erradicação da Favela do Tranquilim, um sonho de décadas que conseguimos realizar em apenas 11 meses. Dona Maria Luciene, seu relato é importante, pois também me dá a oportunidade de reafirmar aos mossoroense que eu jamais permitiria colocar alguém numa fila, ou em qualquer modo de espera, sem que tivesse concretizado as condições de, realmente, viabilizar o que está sendo prometido.

Para reduzir ao máximo o déficit habitacional de Mossoró, primeiro precisamos de um estudo de vulnerabilidade social para que identifique os que realmente precisam e, assim, evitemos transtornos como este e garantimos a transparência e isonomia no processo. Na sequência, manter esse canal direto com os Governos para a busca de recursos. Mas não é somente isso! A prefeitura, e o nosso Plano de Governo já traz esse planejamento, também precisa garantir todas as condições de infraestrutura e serviços, tais quais o calçamento, as condições de acessibilidade, a escola, o posto de saúde, a praça, a Academia da Saúde. Nosso Plano para a gestão alinha diversas pastas, criando uma agenda intersetorial para garantir habitação aos que mais precisam em Mossoró.





A @Lucicosta4720 (Instagram), do Bairro Belo Horizonte, perguntou qual proposta dos candidatos a prefeito de Mossoró para quem não tem casa própria.

Allyson Bezerra: “implementar o programa DESBUROCRATIZAR”

O déficit habitacional ainda apresenta números alarmantes no nosso país. Por parte do poder público é precisar apresentar políticas públicas que sanem essa problemática, proporcionando bem estar e dignidade as famílias. O nosso plano de governo busca, dentro desse cenário, apoiar a implantação de empreendimentos residenciais das incorporadoras na cidade de Mossoró, agilizando acessos rodoviários e infraestrutura que competem ao município.

Também vamos implementar o programa DESBUROCRATIZAR que consiste na criação de uma plataforma de processos administrativos que sejam totalmente eletrônicos e públicos, facilitando as solicitações de requerimentos apresentados pela população, que passarão a ser todos eletrônicos (emissão de certidões, registro de empresas, alvarás, emissão de boletos das tarifas municipais, etc.). Assim, tal plataforma contará com acesso aberto pela internet para acompanhamento do interessado e de toda a sociedade de modo que os procedimentos para viabilizar investimentos se tornem mais céleres.





A @Lucicosta4720 (Instagram), do Bairro Belo Horizonte, perguntou qual proposta dos candidatos a prefeito de Mossoró para quem não tem casa própria.

Ronaldo Garcia: “direito de ter uma casa é um direito humano básico”

O direito de ter uma casa é um direito humano básico. Com a implementação do Estatuto da Cidade, nós iremos construir casas em todas as zonas da cidade e revitalizar o centro e os cortiços, criando moradias e comércios, visando dar função social também fora do horário comercial a essas áreas. O problema dos privilégios infelizmente perpassa todas as áreas em um governo que é mantido a base de comissionados e terceirizadas, pois quem é indicado não está para servir o estado, mas sim a quem o indicou. O cadastramento deve ser feito por concursados, para que a isenção seja garantida.

Vamos fortalecer e dar visibilidade às instâncias de participação da sociedade na temática urbana. Os dados devem ser acessíveis em um grande banco de dados online e as pessoas devem ser chamadas sob três critérios: condições econômicas, região geográfica e tempo de espera. Com os dados acessíveis a todas as pessoas, poderemos ter um controle, em que a própria população vai nos ajudar a fiscalizar. Iremos empoderar os Movimento dos Sem-Terra e Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, para termos os dados concretos das condições de moradia em Mossoró. Não teremos uma postura de criminalizar esses movimentos como geralmente à direita e as oligarquias fazem.

Vamos ainda dar prioridade ao combate à especulação imobiliária, usando os instrumentos dentro do estatuto da cidade como: IPTU progressivo, desapropriação, instituição de zonas especiais de interesse social e concessão de uso especial para fins de moradia. Com isso, iremos combater a especulação imobiliária, que está diretamente ligada a favelização e a falta de função social de alguns locais. Ainda em relação à habitação, queremos deixar claro que iremos identificar todos os prédios públicos abandonados de Mossoró para a construção de albergues. Teremos uma política de acabar completamente com a condição de morador de rua.

Vamos ainda garantir a promoção de saneamento básico universal na cidade com prioridade para as áreas historicamente solicitantes de saneamento e até hoje não atendidas.





A @Lucicosta4720 (Instagram), do Bairro Belo Horizonte, perguntou qual proposta dos candidatos a prefeito de Mossoró para quem não tem casa própria.

Isolda Dantas: “Falta de moradia é um dos maiores problemas de nossa cidade”

A falta de moradia é um dos maiores problemas de nossa cidade. Não só a falta, mas também as condições precárias que muitos pais e mães de família vive. Inspirada no presidente Lula que criou o Minha Casa Minha Vida vamos lutar por moradia para todos. Vamos priorizar mulheres como a senhora, dona Maria Luciene, na garantia da titularidade dos imóveis em programas habitacionais. Vamos trabalhar na elaboração de projetos junto aos governos federal e estadual para garantir moradia para todos.