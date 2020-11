O candidato a vereador Professor Tales Augusto, do PSOL, também propõe ações para a valorização e conhecimento das identidades local, estadual e nacional, como à adoção do Ensino da História de Mossoró desde os anos iniciais até o fim do Ensino Fundamental

A valorização da história e da cultura de um país, Estado ou município é de extrema importância para o desenvolvimento de projetos que beneficiem a população.

Pensando nesse resgate cultural, o candidato a vereador de Mossoró pelo PSOL, Professor de História Tales Augusto, propôs o plantio de duas mudas de Pau-Brasil em cada uma das escolas do município.

Aliado a isto, o professor propõe ações conjuntas como à adoção do Ensino da História de Mossoró desde os anos iniciais até o fim do Ensino Fundamental.

A Ibira Pitanga (popularmente conhecida como Pau-Brasil), já foi vista em abundância no território nacional, mas devido a exploração excessiva, a árvore se tornou uma espécie rara e que necessita de valorização.

O professor conta que procurou o setor de mudas da Ufersa para viabilização da proposta, por meio de parcerias com as universidades, mas descobriu que as mudas de pau-brasil estão em falta no local. No entanto, ele se comprometeu a buscá-las fora da cidade para realização do plantio.

“Independentemente de qualquer resultado das eleições, assumo o compromisso de buscar as mudas e levarei em 2021 a proposta para quê se torne realidade”, disse.

A rede municipal de ensino de Mossoró é composta por 94 unidades educacionais que ofertam a educação básica em 57 escolas do ensino fundamental e 37 unidades de educação infantil.

“Desta forma, cada uma delas receberá duas mudas de pau-brasil, alunos, servidores e comunidade local adotarão as mudas e nomearão as mesmas com homenagens a pessoas que contribuíram na História da Escola, bairro, cidade”, explicou o professor.

O candidato lembra que Mossoró é uma cidade extremamente quente e que não há projetos do poder público para realização de arborização, destacando ainda mais a importância de sua proposta.

Quanto a implantação do ensino da história do município, Tales, que também é escritor, se propôs a doar o livro escrito por ele para que a municipalidade não tenha ônus.

