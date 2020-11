TJP volta a se reunir nesta quarta (4) em Mossoró, após 8 meses sem atividades

As sessões estavam suspensas devido a pandemia da Covid-19 e retornaram nesta quarta-feira (4), seguindo os protocolos de segurança para evitar a disseminação da doença; Estão sendo julgados Ítalo George da Silva, de 21 anos, e Tallyson Fernandes Dantas, de 24 anos, acusados de duplo homicídio ocorrido em agosto de 2019, no bairro Alto do Sumaré, em Mossoró.