Dupla pega junta 56 anos de prisão por duplo homicídio qualificado

A sessão desta quarta-feira (4) do Tribunal do Júri Popular (TJP) de Mossoró terminou com a condenação dos réus Ítalo George da Silva, de 21 anos, e Tallyson Fernandes Dantas, de 24 anos, à 28 anos de prisão em regime inicialmente fechado para cada um dos acusados.

A condenação é referente ao duplo homicídio praticado contra Maurício Mateus Freitas e Silva, conhecido por Bodão, e Lucas Sinésio da Silva, em 9 de agosto de 2019, no bairro Alto do Sumaré, em Mossoró.

O julgamento começou às 9h e marcou o retorno das atividades do TJP, que estavam suspensas há 8 meses devido a pandemia da covid-19.

O presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, entendeu que Ítalo George e Tallyson Fernandes, agiram por motivo fútil e sem chances de defesa das vítimas, praticando assim dois homicídios qualificados.

A pena estipulada sobre cada homicídio ficou em 14 anos de reclusão para cada um dos réus, ou seja, tanto Ítalo quando Tallyson terão que cumprir 28 anos de prisão pelos crimes.

O julgamento começou às 9h, com o sorteio dos jurados. A apresentação da denúncia do Ministério Público Estadual (MPRN) foi realizada pelo Promotor Público Carlos Henrique Harper Cox. Já a defesa dos réus ficou a cargo do advogado de defesa Justino Dutra.

Veja mais:

TJP volta a se reunir nesta quarta (4) em Mossoró, após 8 meses sem atividades





O CRIME

No dia 9 de agosto de 2019, os réus Ítalo George da Silva, conhecido por Cabeludo, e Tallyson Fernandes Dantas, conhecido por Safadão, acompanhados de uma terceira pessoa não identificada, mataram com disparos de arma de fogo Maurício Mateus Freitas e Silva, conhecido por Bodão, e Lucas Sinésio da Silva.

O crime aconteceu por volta das 2h, na Rua Maria Linhares Nogueira, no bairro Alto do Sumaré, em Mossoró.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPRN), feita pelo Promotor de Justiça Armando Lúcio Ribeiro, os réus teriam praticado o crime por motivo fútil e sem chances de defesa das vítimas.

Segundo os autos do Inquérito Policial, na madrugada do crime, os dois acusados arrombaram o portão da casa onde as vítimas estavam e invadiram o local, já efetuando disparos.

Maurício Mateus e Lucas Sinésio não tiveram tempo de reagir. O primeiro morreu ainda no local. Já o segundo ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Mais, mas não resistiu aos ferimentos.

O motivo do crime, teria sido que as duas vítimas fazia parte de uma facção rival à dos dois acusados.

Ítalo George da Silva e Tallyson Fernandes Dantas foram denunciados pelo MPRN por por duplo Homicídio qualificado, por motivo fútil e realizado por meio de emboscada.