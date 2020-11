3,2 milhões de brasileiros recebem 1,3 bilhão do Auxílio Emergencial hoje, 4

Nesta quarta-feira (4) o benefício, referente ao Ciclo 4, foi depositado nas contas dos beneficiários nascidos em fevereiro; Desse total, 600 mil receberão R $ 392 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 2,6 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R $ 864,6 milhões.