Candidatos comentam com exclusividade ao MH pesquisa do Blog do BG/Agora Sei. Resultado da pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (4) pelo Blog do BG, mostra uma virada na corrida pela Prefeitura de Mossoró, com o candidato Allyson Bezerra à frente da disputa; O MOSSORÓ HOJE enviou aos candidatos a seguinte pergunta: “Qual sua avaliação à respeito da pesquisa Blog do BG/Agora Sei, com relação a Mossoró?”. Confira as respostas.

Nesta quarta-feira (4) o Blog do BG, em parceria com o instituto Agora Sei, divulgou pesquisa eleitoral com a intenção de voto dos eleitores na disputa à Prefeitura de Mossoró.

A Pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-09254/2020. Foram entrevistados 600 eleitores da cidade, no dia 29 de outubro. A confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,9%.

Os resultados apresentados foram os seguintes:

Estimulada:

Allyson Bezerra - 42,3%

Rosalba Ciarlini - 31,2%

Cláudia Regina - 5,2%

Isolda Dantas - 4,7%

Professor Ronaldo - 1,0%

Ceição - 0,2%

Nenhum - 8,2%

Não sabem - 7,2%





Espontânea:

Allyson Bezerra - 37%

Rosalba Ciarlini - 28,8%

Cláudia Regina - 4,0%

Isolda Dantas - 3,5%

Professor Ronaldo - 0,5%

Ceição - 0,2%

Nenhum - 10,7%

Não sabem - 15,3%





Rejeição (Estimulada e de múltipla escolha)

Rosalba Ciarlini - 40,5%

Isolda Dantas - 30,8%

Cláudia Regina - 25,2%

Allyson Bezerra - 21,7%

Ceição - 21,03%

Professor Ronaldo - 20,2%

Votaria em Todos - 5,8%

Não sabem - 11,8%





O MOSSORÓ HOJE entrou em contato com os candidatos, por meio de suas assessorias, enviando a seguinte pergunta para todos eles:

Qual sua avaliação à respeito da pesquisa Blog do BG/Agora Sei, com relação a Mossoró?

Todos os seis candidatos receberam a mesma pergunta. Rosalba Ciarlini informou, através de sua assessoria, que não vai comentar a pesquisa. Isolda Dantas não havia respondido até o momento da publicação desta matéria.

As respostas dos demais candidatos seguem abaixo, na íntegra.

Ronaldo Garcia

A pesquisa não parece refletir muito bem a realidade. A avaliação de 1% não condiz com a receptividade que temos da candidatura do Professor Ronaldo Garcia e Yasmin Dias. É só observarmos a própria interatividade do site de vocês que vemos números muitas vezes superiores em relação as candidaturas milionárias. Há sempre uma tentativa de silenciar candidaturas fora do sistema como a nossa. A injustiça sofrida no último debate e a distribuição desigual do tempo de TV e do fundo partidário são outros capítulos desse silenciamento estrutural, mas a resistência do PSOL não vai se calar.





Allyson Bezerra

"Esse resultado comprova o que estamos sentindo e vendo nas ruas, em cada abraço, em cada olhar e palavra de carinho e apoio nos bairros, nas ruas, na zona rural. Agradeço a Deus, a Mossoró pela confiança e a todos que estão trabalhando diariamente nesse projeto para mudar nossa cidade", destacou o deputado estadual.

"Vamos continuar trabalhando, pé no chão, andando por toda cidade até o dia 15 de novembro para comemorar, se Deus quiser, uma grande e histórica vitória do povo de Mossoró, rumo à mudança!", finalizou.





Claudia Regina

A minha avaliação é a das ruas, porque é nela que eu estou todos os dias e vejo o sentimento das pessoas ao aderirem nosso projeto, por sinal, construído ouvindo as necessidades do nosso povo. A experiência já me mostrou que pesquisa eleitoral deve ser recebida com inúmeras condicionantes. Basta lembrar que, em 2012, eu não venci em nenhuma delas e, ao abrir as urnas, fui eleita Prefeita de Mossoró.





Irmã Ceição

A disputa eleitoral desse ano 2020 ano de pandemia é atípica. De um lado temos uma ex-prefeita a senhora Cláudia Regina, assessora jurídica do Estado do Rio Grande do Norte, de outro temos a Deputada Estadual Isolda Dantas eleita no ano de 2018 com um ano e 10 meses de mandato e que agora disputa a prefeitura de Mossoró, também a atual prefeita a médica Rosalba Ciarlini que tenta mais vez a reeleição. Está também na disputa o professor da UFERSA Ronaldo Garcia que também disputa a vaga da prefeitura de Mossoró, Temos ainda o Deputado Allysson Bezerra que iniciou seu mandato de deputado estadual em 2019 com apenas 1 ano e 10 meses no exercício do cargo e também já pretende a cadeira no executivo municipal. E por fim, temos a candidata Ceição dona de casa, graduada em direito atualmente sem nenhum cargo eletivo e/ou público, e que também disputa a cadeira do executivo municipal. Em relação as pesquisas, duas dessas pesquisas lamentavelmente não merece a mínima credibilidade por parte do eleitorado mossoroense. O inusitado e controverso Instituto Agora Sei teve duas das mais recentes pesquisas questionadas na Justiça Eleitoral. Uma No município de Cruzeta, interior do Rio Grande do Norte, o motivo da impugnação foi a constatação de dados insuficientes na pesquisa para se verificar o grau de confiabilidade, que, segundo a Justiça, poderia induzir o eleitor ao erro e outras duas ações em Mossoró sendo contestada em dois processos nos autos do processo nº 0600657-23.2020.6.20.0034 e o processo de nº 0600655-53.2020.6.20.0034 ambos tramitando na 34 zona eleitoral ( TRE). Esse Instituto é o mesmo que lançou levantamento recente em Mossoró usando a sua publicação no blog do BG

A outra que seria divulgada pela Super TV realizada através do Instituto Sensatus teve sua publicação cancelada devido ao fato de seus dados haverem sido invadidos/hackeados.

Por todo o exposto, peço aos mossoroenses eu com toda sinceridade que essas últimas pesquisas não merecem confiança nem a credibilidade do povo de Mossoró, e o pior de tudo é que podem trazer danos irreparáveis a cidade. Devendo ao meu ver o douto do MP e autoridades competentes tomar as medidas cabíveis para que se apure e investigue as empresas e se há alguma manipulação ou alteração dos resultados. Peço aos eleitores que analisem com muita cautela quem vocês querem realmente para governar a sua cidade.