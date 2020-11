Acessibilidade: conheça proposta dos candidatos a prefeito para o Centro de Mossoró

Os candidatos a prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, Isolda Dantas, Ronaldo Garcia, Rosalba Ciarlini, Irmã Ceição e Claudia Regina, nesta quarta-feira, 4, responderam à pergunta do eleitor Glauber Marques, residente no bairro Paredões.

Confira as respostas dos candidatos.

Eu sou Glauber Marques e moro nos Paredões.

Eu gostaria de saber dos candidatos à prefeitura de Mossoró, qual as propostas para desobstruir as calçadas do centro de Mossoró que estão repletas de vendedores ambulantes e impedem, principalmente, a mobilidade de cadeirantes?





Allyson: “Mossoró, vítima de anos de gestões ineptas”



Mossoró, vítima de anos de gestões ineptas, se encontra atualmente com a sua infraestrutura urbana degradada. Mover-se dentro dela não é fácil, não existe escoamento das águas, nem saneamento básico, há dificuldade de lomocação até mesmo no Centro da cidade. Na nossa gestão, a infraestrutura e a mobilidade urbana serão pensadas como um instrumento potencializador da vida na cidade, que deverá ser fluida, racionalizada, verde e segura.

Para melhorar a vida na cidade, uma de nossas propostas é o Projeto "Calçadas para Todos", que consiste na criação de um programa de regularização de calçadas, para que sejam acessíveis e sigam as normas da ABNT.

Também é contemplado no nosso plano de governo a reorganização e ampliação dos estacionamentos no Centro da cidade. Será realizado um estudo de regiões com maiores fluxos de veículos automotivos e definidas regiões para ampliação dos estacionamentos.





Isolda: “Propomos também a revitalização dos mercados e feiras públicas”

Que as calçadas do centro de Mossoró são obstruídas todos sabem. A ocupação do espaço público pelos camelôs é apenas uma das questões que precisam ser resolvidas. É preciso ter todo um trabalho para conciliar mobilidade e acessibilidade com oportunidades e garantia de emprego e renda. Não se pode retirar pais e mães de família de seu ganha pão honesto sem ter preparado um lugar em que possam ficar e assegurar as suas vendas.

Em nosso plano de governo propomos um estudo de trânsito e atualização do plano diretor de Mossoró que buscará organizar uma melhor vivência dos espaços da cidade. Isto deve incluir também a acessibilidade para pessoas com deficiência.

Propomos também a revitalização dos mercados e feiras públicas o que levará também a uma organização de espaços adequados para quem hoje ocupa as calçadas para que todos possam viver a cidade da melhor maneira.





Claudia Regina: “precisamos dialogar com as entidades representativas”

A inclusão é um tema transversal em nosso Planejamento Estratégico, de modo que teremos ações em todas as áreas e iniciativas da nossa gestão. Vamos implementar o projeto Calçada Cidadã para adequar todos os passeios públicos da nossa cidade, sobretudo as calçadas do centro da cidade. E por isso que precisamos dialogar com as entidades representativas das pessoas com deficiência e também as categorias envolvidas no comércio.

A solução para os ambulantes do centro está sendo construída com a própria categoria, principalmente porque são pais e mães de família que retiram sua renda do pequeno negócio. Mas precisamos organizar nosso centro e isso passa emergencialmente também pela atualização do Plano Diretor, que ajude a distribuir melhor o uso e instalações dos espaços da cidade.





Rosalba Ciarlini: “Vamos atualizar o Plano Diretor de Mossoró”

Precisamos discutir e pensar em estratégias para o comércio informal, atendendo a necessidade desses trabalhadores mas também pensando na mobilidade urbana e nos demais aspectos urbanísticos de Mossoró.

Não vamos fazer as coisas de forma atrapalhada, desordenada, como ocorreu na gestão anterior, apoiada por um dos candidatos que concorre ao pleito.

Vamos atualizar o Plano Diretor de Mossoró, pois a nossa cidade cresceu e tem novas demandas. Temos um trabalho de acessibilidade nas calçadas que começamos nos bairros, pavimentando ruas e adaptando esses equipamentos de forma acessível.

Uma questão é certa: toda e qualquer mudança será amplamente discutida com todos os interessados. Desde os ambulantes até os representantes do comércio e órgãos ligados ao planejamento urbanístico.





Irmã Ceição: “construção “Mercado do Camelô” no prédio do antigo ACEL”



Não se trata de simplesmente retirar os vendedores de seus locais sem dar destino por isso é preciso parar com a perseguição aos comerciantes e vendedores ambulantes (camelôs) da cidade de Mossoró e criar incentivos, com cursos de capacitação, e parcerias entre prefeitura e vendedores ambulantes. Temos o projeto da construção “Mercado do Camelô” no prédio do antigo ACEL, no qual será requerida a sua doação e/ou a sua desapropriação para fins públicos. Também faremos ampliação do mercado do Vuco-Vuco e a reforma dos mercados públicos. Vote Prefeita Ceição 14! A verdadeira mudança.





Ronaldo Garcia: “Temos a proposta de oferecer mais mercados populares”



A solução é oferecer oportunidades para os ambulantes trabalharem de forma regulamentada e com estrutura mais adequada. Temos a proposta de oferecer mais mercados populares, bem como oferecer condições favoráveis para que eles criem cooperativas e assim possam se organizar de forma coletiva, com melhores condições de compra e venda, tornando a regulamentação algo que melhorem as suas condições de trabalho.

Em relação aos espaços, iremos criar um deles na Rua Almir de Almeida Castro, rua do antigo Colégio Geo e do Parque da Cidade. Outro local faz parte de um projeto mais complexo de estruturação do turismo da cidade e reerguer a economia de Mossoró. Iremos criar uma rota turística na cidade de Mossoró, em que as lojas de ambulantes com lembranças da cidade de Mossoró e outras vendas funcionará nos arredores. O marco inicial será a Associação Cultural e Esportiva Universitária, o ACEU, que funcionará em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, que é detentora do espaço. Lá, irá funcionar um museu histórico-cultural em que será apresentado os principais marcos da história da cidade de Mossoró: Invasão de Lampião, Motim das Mulheres, voto de Celina Guimarães, Intentona Comunista, Libertação dos Escravos, origem do nome, principais comidas, ritmos musicais locais, principais matérias-primas produzidas e nomes de destaque nas artes e no esporte. Com isso, as vendas serão aquecidas no local, com ambulantes sendo relocados para o espaço.

De lá, o visitante de Mossoró iniciará uma rota turística para conhecer os locais históricos onde acontecerá cada um dos fatos principais, onde funcionará pequenas lojas dos atuais ambulantes. Assim, teremos uma economia aquecida, um turismo também reerguido, uma história viva para cada visitante ou morador da cidade e possibilidades de vendas descentralizadas, fazendo com que as pessoas possam transitar pelo centro.