Um a cada quatro alunos do segundo ano do ensino fundamental não sabe escrever uma palavra de três sílabas a partir de um ditado. Em Matemática, o rendimento dos estudantes está abaixo do mínimo esperado.

As informações são do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (04).

As provas que compõem o exame foram realizadas com alunos de oito anos em 17 estados do país. Os níveis são medidos em escalas de 1 a 8. Em Matemática, a conclusão é de que metade está nos níveis de 1 a 4.

Alunos com esse desempenho não são capazes, por exemplo, de identificar, em um calendário de determinado mês, o dia da semana em que se inicia, segundo o relatório.

Dos 5,6 milhões de estudantes que foram submetidos à realização das provas de Português e Matemática, apenas 5% dos estudantes chegaram ao nível 8, onde são capazes de inferir informações em textos longos, enquanto que 17,8% alcançaram o nível 4, onde conseguem escrever palavras trissílabas ou localizar informações explicitas no final de um texto curto. Já 27,5% estão nos níveis 1, 2 e 3 de desempenho ou até abaixo do nível mínimo.

Essa é a primeira vez que a avaliação foi aplicada para avaliar a alfabetização de estudantes do 2º ano do fundamental. A aplicação do teste foi mediada por aplicadores que leram partes das questões para a turma.

A ideia era que o desempenho dos estudantes em tarefas mais básicas de leitura pudesse ser medido mesmo que o estudante ainda não estivesse plenamente alfabetizado.

Os resultados das provas, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).